Высокий спрос на облачные сервисы позволил Microsoft существенно нарастить прибыль

Корпорация Microsoft опубликовала отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в третьем квартале фискального года, который завершился 31 марта календарного 2017 года.

В отчётном периоде Microsoft получила совокупный доход в сумме $23,56 млрд, что на 6% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Сумма полученной чистой прибыли увеличилась на 27,8% до $4,8 млрд. Как отмечают в компании, отличные финансовые результаты связаны с высоким спросом на её облачные сервисы.

Подразделение Productivity and Business Processes получило доход в сумме $8,0 млрд, что на 22% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. При этом доход от коммерческих потребителей Office и облачных сервисов увеличился на 8%, а от частных потребителей – на 15%. Продукты и облачные сервисы Dynamics принесли на 10% больше дохода. Сервис LinkedIn принёс доход в сумме $975 млн.

Подразделение Intelligent Cloud принесло на 11% больше дохода – $6,8 млрд. Серверные продукты и облачные сервисы позволили заработать на 15% больше, но доход от корпоративных сервисов снизился на 1%.

А вот у подразделения More Personal Computing наблюдается снижение суммы полученного дохода на 7% — до $8,8 млрд. При этом доходы от OEM лицензирования Windows увеличились на 5%, от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows – на 6%. Но доходы от направления Surface сократились на 26%. Также сообщается, что компания смогла увеличить доходы от размещения рекламы в поиске на 8% и от игровых проектов – на 4%.

Источник: cdrinfo