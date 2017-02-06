Выступление Lady Gaga во время финала НФЛ сопровождало световое шоу с участием 300 дронов Intel

В перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ) певица Lady Gaga устроила представление, участие в котором также принимали 300 дронов Intel. Во время её первого номера БПЛА сформировали изображение в форме американского флага.

На протяжении исполнения песни дроны формировали различные цветные фигуры, в том числе флаг США. Для шоу использовались специальные дроны Shooting Star, которые Intel представила в конце прошлого года. Каждый такой квадрокоптер содержит световое LED оборудование, которое может формировать до 4 млрд комбинаций цветов. Специальное программное обеспечение автоматизирует процесс создания световой анимации, управляя перемещением дронов. При этом учитываются уровень заряда батареи и качество сигнала GPS. При полном заряде аккумулятора время полёта составляет 20 минут.

Следует отметить, что правила Федерального управления гражданской авиации США не разрешают проводить подобное шоу с использованием большого количества дронов во время массовых мероприятий. Чтобы обойти это ограничение, фактический полёт дронов Shooting Star был осуществлён и записан днём ранее. Во время выступления Lady Gaga БПЛА над стадионом не летали, а лишь выводилось их изображение на панорамный экран Jumbotron.

Напомним, ранее Intel установила мировой рекорд, одновременно управляя полётом 500 дронов, которые также формировали заданное изображение. Дроны Shooting Star позволяют существенно упростить создание световых шоу. Представления, которые ранее требовалось создавать несколько недель, теперь можно подготовить за несколько дней. Управлять всей системой может всего один оператор.

Источник: Engadget