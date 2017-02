Выступление Lady Gaga во время финала НФЛ сопровождало световое шоу с участием 300 дронов Intel

В перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ) певица Lady Gaga устроила представление, участие в котором также принимали 300 дронов Intel. Во время её первого номера БПЛА сформировали изображение в форме американского флага.

На протяжении исполнения песни дроны формировали различные цветные фигуры, в том числе флаг США. Для шоу использовались специальные дроны Shooting Star, которые Intel представила в конце прошлого года. Каждый такой квадрокоптер содержит световое LED оборудование, которое может формировать до 4 млрд комбинаций цветов. Специальное программное обеспечение автоматизирует процесс создания световой анимации, управляя перемещением дронов. При этом учитываются уровень заряда батареи и качество сигнала GPS. При полном заряде аккумулятора время полёта составляет 20 минут.

Ok… Gaga using Drones for the synchronized sky lighting was impressive 😎👍🏾 #SuperBowl #PepsiHalftime pic.twitter.com/SIxuMp3OT1

— James Kimbrough (@JamesKimbrough) 6 февраля 2017 г.