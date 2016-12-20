Waymo показала модифицированный самоуправляемый минивэн Chrysler Pacifica

Недавно созданная компания Waymo, занимающаяся разработками в сфере самоуправляемых автомобилей, продемонстрировала такое транспортное средство.

Оно представляет собой существенно модифицированный минивэн Chrysler Pacifica с гибридной силовой установкой. На электрической тяге автомобиль может преодолеть дистанцию в 30 миль (около 48 км). На минивэне установлено дополнительные устройства: специальный компьютер, сенсоры и интегрированные средства обработки и передачи данных.

Отмечается, что команды инженеров Waymo и Fiat Chrysler работали совместно на специальном объекте в юго-восточной части Мичигана. При этом базовый автомобиль был существенно модифицирован. Помимо добавления указанных выше компьютера, сенсоров и телематики также были доработаны электрическая система, трансмиссия, ходовая часть и элементы конструкции. Это было сделано в связи с необходимостью приспособить автомобиль к дополнительной массе и возросшему энергопотреблению, которые стали следствием установки оборудования Waymo.

Источник: Engadget