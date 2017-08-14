Waymo запатентовала технологию, которая позволит автомобилям становиться «мягче» при столкновении с пешеходом

По умолчанию подразумевается, что самоуправляемые автомобили должны быть более безопасными транспортными средствами, так как они не должны совершать многие ошибки, которые допускают водители-люди. Но пешеходы тоже являются участниками дорожного движения, и часто аварии происходят именно по их вине. И устранить эту проблему при помощи самоуправляемых автомобилей будет проблематично.

Чтобы избежать негативных последствий для пешеходов в случае таких столкновений, компания Waymo заполнила патентную заявку на технологическое решение, которое сделает корпус автомобиля более «мягким» при столкновении с пешеходом. Данная технология позволяет изменять жёсткость панелей автомобильного кузова, бамперов и капота. Такой эффект достигается при помощи скрытых внутри кабелей, стержней или пружин. Когда сенсоры автомобиля определяют, что избежать столкновения с пешеходом уже не удастся, автоматика ослабляет эти внутренние крепления, благодаря чему поверхность смягчается и пешеход получает менее тяжёлые травмы.

Данная патентная заявка была заполнена ещё в 2015 году, и пока что нет гарантии того, что Waymo будет внедрять эту систему. Также существует несколько вопросов, которые требуют пояснения. Например, насколько прочным будет конструкция кузова в случае столкновения двух автомобилей? Будет ли его жесткость сопоставима с обычными автомобильными панелями? Насколько система кабелей и других внутренних добавочных компонентов увеличит массу и стоимость изготовления автомобиля? Не приведёт ли применение более мягких наружных панелей в увеличению риска получения травмы людьми, находящимися внутри автомобиля. Компании Waymo предстоит провести тщательные исследования и ответить на все эти (и ряд других) вопросы, прежде чем она начнёт использовать данную технологию на дорогах общего назначения.

Источник: Engadget