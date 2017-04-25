Waymo запускает публичное тестирование самоуправляемых автомобилей в Аризоне
Компания Waymo, являющаяся подразделением Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, приступила к публичному тестированию своих автономных транспортных средств в городе Феникс, штат Аризона.
Люди, заинтересованные в тестировании самоуправляемых автомобилей, могут оставить заявку на сайте компании. Затем Waymo выберет участников на основании указанных данных, включая сведения о том, какой тип поездок они предпочитают и готовы ли пользоваться сервис самоуправляемых автомобилей в качестве основного транспортного средства. Поездки будут доступны только жителям Феникса и окрестных городов, таких как Гилберт, Темпе и Чандлер. Waymo заявляет, что зона обслуживания будет в 2 раза больше, чем территория Сан-Франциско.
Перевозки будут осуществляться на модифицированных минивэнах Chrysler Pacifica. Несмотря на то, что эти автомобили являются самоуправляемыми, на время публичного тестирования за рулём будет находиться водитель. Но он будет выполнять лишь страхующую функцию. Все поездки в рамках программы Early Rider являются бесплатными. В настоящее время в программе участвуют 100 самоуправляемых автомобилей. Однако Waymo заказала дополнительные 500 автомобилей, чтобы полностью удовлетворить запросы участников программы Early Rider. Для них заявлена возможность совершить поездку «каждый день, в любое время, отправиться куда угодно в пределах заданной области».
Источник: nextpowerup
- В конце прошлого года Google выделила проект по созданию самоуправляемых автомобилей в отдельную компанию Waymo.
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- Вскоре после этого новая компания показала модифицированный самоуправляемый минивэн Chrysler Pacifica. Он представляет собой существенно модифицированный минивэн Chrysler Pacifica с гибридной силовой установкой. На электрической тяге автомобиль может преодолеть дистанцию в 30 миль (около 48 км).
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- Также Waymo заявляет, что её самоуправляемые автомобили становятся все более самостоятельными и реже требуют вмешательства человека. За минувший год удалось существенно снизить показатель вмешательства водителя в процесс управления в тех случаях, когда автономная система делает что-то не так. Если в 2015 году этот показатель составлял 0,8 на 1 тыс. миль (или 1 вмешательство на 1,25 тыс. миль (около 2 тыс. км)), то уже в 2016 году – 0,2 на 1 тыс. миль (или 1 вмешательство на 5 тыс. миль (около 8 тыс. км)).