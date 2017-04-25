Waymo запускает публичное тестирование самоуправляемых автомобилей в Аризоне

Компания Waymo, являющаяся подразделением Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, приступила к публичному тестированию своих автономных транспортных средств в городе Феникс, штат Аризона.

Люди, заинтересованные в тестировании самоуправляемых автомобилей, могут оставить заявку на сайте компании. Затем Waymo выберет участников на основании указанных данных, включая сведения о том, какой тип поездок они предпочитают и готовы ли пользоваться сервис самоуправляемых автомобилей в качестве основного транспортного средства. Поездки будут доступны только жителям Феникса и окрестных городов, таких как Гилберт, Темпе и Чандлер. Waymo заявляет, что зона обслуживания будет в 2 раза больше, чем территория Сан-Франциско.

Перевозки будут осуществляться на модифицированных минивэнах Chrysler Pacifica. Несмотря на то, что эти автомобили являются самоуправляемыми, на время публичного тестирования за рулём будет находиться водитель. Но он будет выполнять лишь страхующую функцию. Все поездки в рамках программы Early Rider являются бесплатными. В настоящее время в программе участвуют 100 самоуправляемых автомобилей. Однако Waymo заказала дополнительные 500 автомобилей, чтобы полностью удовлетворить запросы участников программы Early Rider. Для них заявлена возможность совершить поездку «каждый день, в любое время, отправиться куда угодно в пределах заданной области».

Источник: nextpowerup