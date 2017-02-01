Waze, Navizor, iGov и многое другое — Яника Мерило рассказала об IT-инновациях в Днепре

Сегодня, 31 января, в.о. заместителя городского головы Яника Мерило и начальник управления информационных технологий днепровского горсовета Ирина Корецкая провели пресс-конференцию, посвященную IT-новациям, которые в ближайшее время будут внедрены в Днепре.

Прежде всего, чиновники рассказали о том, что Днепр стал первым украинским городом, в котором все ремонтные работы на дорогах будут отображаться в специальном мобильном приложении. Бесплатный сервис Waze, принадлежащий Google, будет не только подсказывать днепрянам, на каких именно улицах работают коммунальщики, но и советовать, как лучше проложить свои маршруты.

«Днепр подключился к Connected Citizens Program (CCP), которая помогает взаимодействовать с городскими службами для обмена полезной информацией и получать информацию о дорожном трафике, авариях, информацию о дорожных дефектах», — пояснила Яника Мерило.

«Город сам добавляет информацию о чрезвычайных ситуациях, перекрытии движения или что-то другое. Это такая интерактивная программа, где всегда можно будет отслеживать нынешнее состояние движения», — добавила чиновница.

Приложение Waze доступно на самых популярных мобильных платформах: Android, iOS и Windows Phone. В программе будут отмечаться все перекрытия на дорогах, где работают коммунальные службы. При этом делать пометки на карте об осложнениях движения могут и рядовые горожане.

Кроме этого, в Днепре уже несколько месяцев работает электронный сервис Navizor — интерактивная карта, информирующая о состоянии дорог. По информации Яники Мерило, сейчас оцифровано уже 67% городского дорожного покрытия. Состояние дорог, которые отслеживает Navizor, оценили более 27 тыс. днепрян. Также на специальную электронную карту нанесено более 4 тыс. инфраструктурных объектов, на которых ведутся ремонты.

В свою очередь, Ирина Корецкая отметила, что в этом году в Днепре продолжат устанавливать «умные остановки». Напомним, первые два комплекса нового поколения уже работают на ж/м Победа. Остановки оборудованы Wi-Fi, устройствами для подзарядки телефонов и кнопкой вызова полиции.

Еще одной ІТ-новацией для транспортной сферы Днепра станет введение оплаты проезда через мобильный телефон. Принцип простой — пассажир при помощи смартфона сканирует QR-код, размещенный в салоне транспорта (как во Львове). Оплата проезда будет осуществляться через интернет-банкинг. Ожидается, что в ближайшее время нововведение будут тестировать пассажиры 1-го маршрута трамвая. Яника Мерило пообещала, что кондукторы пройдут специальное обучение уже на этой неделе.

Вместе с тем, мэрия закончила разработку программы, которая будет регулировать функции карточки горожанина. Документ должны в ближайшее время согласовать на сессии горсовета. Ожидается, что карточка жителя позволит не только быстро расплатиться за проезд, но и записаться в очередь в ЦНАП и в больницу, кроме этого, к ней привяжут электронную медицинскую карту.

Также в этом году чиновники планируют запустить городской сервис электронных обращений.

«Можно будет не только позвонить, но и отправить сообщение по электронной почте или через личный кабинет. Сервис будет удобным для горожан всех возрастов — он будет простым и понятным», — сказала Ирина Корецкая.

Жители Днепра, обратившиеся в электронный «колл-центр», смогут отслеживать, на каком этапе выполнения находится их запрос. Эти процессы будут нанесены на специальную карту. Планируется, что сервис начнет функционировать в ближайшие месяцы. Сейчас коммунальные службы города работают над тем, чтобы создать единый поток подачи и обработки информации.

Напоследок Яника Мерило отметила, что отныне днепряне могут заказывать справки о месте жительства через портал государственных услуг іGov. Всего для жителей Днепра на портале іGov на данный момент доступно около 60 услуг.

Источник: gorod.dp.ua