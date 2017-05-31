Western Digital и SanDisk представили первые потребительские SSD на 64-слойной флэш-памяти 3D NAND по цене от $100

Компания Western Digital и ее подразделение SanDisk представили на выставке потребительской электроники Computex 2017 новые потребительские SSD на 64-слойной флэш-памяти 3D NAND – WD Blue 3D NAND SATA SSD и SanDisk Ultra 3D SSD. Это первые SSD потребительского класса с памятью данного типа. Цены на эти накопители начинаются с отметки $100 за базовую модель объемом 250 ГБ, а максимальный объем памяти достигает 2 ТБ.

Модели практически идентичны, за исключением того, что WD Blue 3D NAND SATA SSD будут выпускаться в формате 2,5 дюйма толщиной 7 мм и в исполнении M.2 2280, а SanDisk Ultra 3D SSD – только в форм-факторе 2,5 дюйма.

В остальном — никаких отличий. Обе они построены на контроллере Marvell. Заявленные максимальные скорости последовательного чтения и записи составляют 560 и 550 МБ/с соответственно, максимальная производительность при чтении и записи с произвольным доступом блоками размером 4 КБ – 95 000 и 84 000 IOPS соответственно. Разумеется, эти показатели указаны для более емких представителей линейки, в случае базовой модели емкостью 250 ГБ они немного ниже.

Накопители WD Blue 3D NAND SATA SSD и SanDisk Ultra 3D SSD будут выпускаться объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Цены более емких моделей пока не называются, но можно вспомнить, что модель WD Blue уже прошлого поколения объемом 1 ТБ оценена в $300. То есть, можно ожидать примерно такого же уровня цен.

Как бы там ни было, все накопители защищены трехлетней гарантией, а показатель времени наработки на отказ (MTTF) достигает 1,75 млн часов.

Начало продаж запланировано на третий квартал.

Источник: WD