Western Digital увеличивает объем HDD WD Purple до 10 ТБ

Western Digital увеличивает объем HDD WD Purple до 10 ТБ

Компания Western Digital выпустила жёсткий диск ёмкостью 10 ТБ. Новинка представлена в рамках линейки WD Purple, ориентированной на применение в системах видеонаблюдения.

Новый жёсткий диск WD Purple ёмкостью 10 ТБ выполнен в форм-факторе 3,5 дюйма. Он оснащён кэш-буфером ёмкостью 256 МБ и интерфейсом подключения SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с). Скорость вращения шпинделя составляет 5400 об/мин. Устройство оптимизировано для работы в системах видеонаблюдения в режиме 24×7 и позволяет вести запись с 64 HD камер. В накопителе реализована технология AllFrame 4K и собственная технология управления политиками кэш-памяти. Они призваны улучшить потоковую передачу видео, уменьшить потери кадров, повысить общую скорость потока данных и улучшить воспроизведение видео. В новинке также реализованы улучшения в прошивке, которые позволяют предотвратить пикселизацию и приостановку работы систем видеонаблюдения. Кроме того, устройство поддерживает технологию HelioSeal третьего поколения, призванная увеличить ёмкость и снизить энергопотребление накопителя.

Western Digital уже приступила к поставкам жёсткого диска WD Purple ёмкостью 10 ТБ. Его рекомендованная розничная цена установлена на уровне $399,99. Устройство обеспечивается 3-летней гарантией производителя.

Источник: cdrinfo

Похожие записи