Western Digital увеличивает объем HDD WD Purple до 10 ТБ

Компания Western Digital выпустила жёсткий диск ёмкостью 10 ТБ. Новинка представлена в рамках линейки WD Purple, ориентированной на применение в системах видеонаблюдения.

Новый жёсткий диск WD Purple ёмкостью 10 ТБ выполнен в форм-факторе 3,5 дюйма. Он оснащён кэш-буфером ёмкостью 256 МБ и интерфейсом подключения SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с). Скорость вращения шпинделя составляет 5400 об/мин. Устройство оптимизировано для работы в системах видеонаблюдения в режиме 24×7 и позволяет вести запись с 64 HD камер. В накопителе реализована технология AllFrame 4K и собственная технология управления политиками кэш-памяти. Они призваны улучшить потоковую передачу видео, уменьшить потери кадров, повысить общую скорость потока данных и улучшить воспроизведение видео. В новинке также реализованы улучшения в прошивке, которые позволяют предотвратить пикселизацию и приостановку работы систем видеонаблюдения. Кроме того, устройство поддерживает технологию HelioSeal третьего поколения, призванная увеличить ёмкость и снизить энергопотребление накопителя.

Western Digital уже приступила к поставкам жёсткого диска WD Purple ёмкостью 10 ТБ. Его рекомендованная розничная цена установлена на уровне $399,99. Устройство обеспечивается 3-летней гарантией производителя.

Источник: cdrinfo