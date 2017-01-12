Windows 10 будет автоматически блокировать компьютер, если обнаружит, что пользователь покинул рабочее место

Совсем недавно Microsoft рассказала о новых функциях и возможностях, которые она реализовала в Windows 10 Insider Preview Build 15002. Но это далеко не полный перечень планируемых нововведений. Специалисты компании также работают над функцией, которая будет блокировать компьютер, когда пользователь покидает рабочее место.

Новая функция под названием Dynamic Lock уже доступна в новых тестовых сборках Windows 10. Внутри самой Microsoft она фигурирует под шутливым названием Windows Goodbye. Отметим, при помощи специальных камер Windows Hello пользователь может авторизоваться в систему после сканирования его лица, а в данном случае наблюдается обратный процесс. Когда операционная система обнаруживает, что пользователь отошёл от компьютера, она автоматически блокирует систему и не позволяет посторонним получить доступ к документам.

Пока не уточняется, каким именно образом осуществляется определение того, что пользователь покинул рабочее место. Для этого может использоваться камера Windows Hello или же определяться отсутствие активности. Ожидается, что функция Dynamic Lock станет доступной пользователям с выходом обновления Windows 10 Creators Update, которое ожидается в апреле.

Источник: The Verge