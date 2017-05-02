Windows 10 S – специальная версия ОС для сферы обучения, призванная конкурировать с Chrome OS

Корпорация Microsoft официально анонсировала новую версию операционной системы Windows 10 S, которая в предыдущих утечках фигурировала под названием Windows 10 Cloud. Она ориентирована на использование в бюджетных устройствах, призванных составить конкуренцию ноутбукам Google Chromebook. Основной сферой применения таких устройств Microsoft видит образование.

Операционная система Windows 10 S была оптимизирована по сравнению с базовой версией Windows 10. Она потребляет меньше системных ресурсов и быстрее загружается. После включения авторизация пользователя осуществляется через 15 секунд. Ещё одним улучшением является возможность настройки компьютеров с помощью USB-накопителя с предварительно заданными параметрами. Windows 10 S просто определит ключ и установит все настройки, необходимые для школы.

Вместе с тем, новая ОС поддерживает периферию и различные устройства, как и обычная версия Windows 10. Основным браузером системы является Edge, но при этом Windows 10 S позволит запускать любой браузер, доступный в Windows Store. Отмечается, что все приложения, загружаемые из Windows Store, можно запускать на Windows 10 S. Что касается настольных приложений, то их тоже можно будет запускать на устройствах с новой ОС, но для этого они должны быть соответствующим образом упакованы и представлены в магазине. Microsoft уже добавила пакет Office в Windows Store, а в дальнейшем перечень предлагаемых настольных приложений будет расширяться.

Летом этого года на рынке появятся первые устройства с Windows 10 S от партнёров Microsoft. Цена таких решений будет стартовать с отметки $189. При этом покупателям будет предоставляться бесплатная годовая подписка на Minecraft: Education Edition. Школы, использующие компьютеры с Windows 10 Pro, смогут бесплатно получить Windows 10 S, включая Office 365 Education с Microsoft Teams.

Источник: The Verge