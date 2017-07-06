Wizz Air полностью обновила свое мобильное приложение

Крупнейший лоукостер Центральной и Восточной Европе Wizz Air сообщил о выпуске полностью нового мобильного приложения, доступного в версиях для Android и iOS. Приложение уже доступно для загрузки в официальных магазинах приложений Play Store и App Store.

По словам компании, приложение было переработано, чтобы наилучшим образом соответствовать потребностям пассажиров, которым необходим максимально быстрый доступ к деталям бронирования.

В приложении обновили шкалу планирования, в WizzAir уверяют, что навигация стала удобнее по главным этапам поездки. Также сообщается об изменениях, упрощающих процесс бронирования авиабилетов и возможности сохранения посадочного талона для дальнейших действий в режиме оффлайн.

Добавим, что в прошлом году Wizz Air также представила новую веб-платформу, при этом компания утверждает, что ее сайт стал шестым среди самых посещаемых страниц авиакомпаний в мире. Также, по данным Wizz Air, за прошлый год количество активных пользователей мобильного приложения WIZZ увеличилось с 2,6 до 4,1 млн..