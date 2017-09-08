WSJ: Apple на месяц отстает от графика сборки iPhone 8 из-за проблем на производстве, в начале продаж смартфон будет в дефиците

Издание The Wall Street Journal уверяет, что невзирая на более высокую по сравнению с обычными моделями стоимость ($999-$1199), нового iPhone 8 может банально не хватить на всех. Вряд ли дело дойдет до талонов, но как минимум активный предзаказ и очереди перед магазинами в день начала продаж фанатам Apple обеспечены.

Источники издания отметили, что юбилейная модель столкнулась сразу с несколькими проблемами. Сначала разработчики Apple долго не могли решить, что им делать с физической кнопкой Home и сканером отпечатков пальцев — убрать вообще, перенести на заднюю панель или спрятать под экран. Когда решение было принято окончательно (скорее всего iPhone 8 станет первым смартфоном Apple без аппаратной кнопки и сканера отпечатков), проблемы настигли контрактного производителя смартфона — китайскую компанию Foxconn.

График начала сборки смартфона был сорван из-за ряда проблем, среди которых называют проблемы с OLED-экранами и наладкой производственного процесса. В итоге, собирать iPhone 8 стали на месяц позже, чем планировали изначально, что в итоге может вызвать дефицит новых смартфонов в самом начале продаж. Сообщается, что для того, чтобы решить эту проблему, Foxconn набирает дополнительный персонал на свои фабрики, однако вопрос с поставками остается открытым.

Напомним, что ранее производители чехлов подтвердили финальное название смартфона Apple iPhone 8, а источники из цепочки поставок сообщили, что новинка получит хранилище на 64, 256 или 512 ГБ и ценник от $999 и выше.

Источник: The Verge