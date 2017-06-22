XDA: Смартфон OnePlus 5 жульничает при прохождении тестов производительности

Недавно представленный смартфон OnePlus 5 жульничает при прохождении тестов производительности. Об этом заявляет ресурс XDA.

Отмечается, что встроенное программное обеспечение смартфона определяет, когда на нём запускаются тестовые приложения, после чего повышает частоту процессора до максимального значения 1,9 ГГц. В таком режиме процессор работает практически на протяжении всего времени тестирования. Мониторинг с интервалом 100 мс показал, что на максимальной частоте процессор работает 95% времени. Однако в том случае, когда удалось обойти механизм определения запуска тестового приложения, работа на максимальной частоте была зафиксирована лишь в 24,4% времени.

Соответственно, тестовый пакет GeekBench 4 продемонстрировал различные результаты для многоядерного теста. Так, версия GeekBench 4 из Play Store демонстрировала результат на уровне 6650-6700 баллов. В то же время как собственная сборка GeekBench 4, которая не определялась встроенным ПО смартфона в качестве тестового приложения, демонстрировала результат на уровне 6300-6350 баллов. Результат тоже вполне хороший, но всё же не столь высокий, как в специальном режиме работы. Но именно этот результат даёт более реальную оценку производительности смартфона OnePlus 5 при типичном использовании.

Следует добавить, что для одноядерного теста тестовый пакет GeekBench 4 из Play Store продемонстрировал меньший результат, чем собственная сборка XDA. Хотя отставание было незначительным.

Источник: XDA