Xiaomi анонсировала скутер Ninebot Plus с рядом новых функций и ценником в $514

Компания Xiaomi подготовила к выпуску новую модель самобалансирующего скутера под названием Ninebot Plus, который является наследником устройства Ninebot Mini, выпущенного в 2015 году.

В Xiaomi Ninebot Plus реализовано несколько новых функций по сравнению с предыдущей моделью. Скутер оснащён двумя надувными 11-дюймовыми нескользящими шинами и новой рамой из магниевого сплава. Устройство имеет размеры 57,7×28×62 см и массу 16 кг. Предлагается только белый вариант цветового исполнения корпуса.

В Ninebot Plus реализована новая функция удалённого управления при помощи пульта. Пользователь может удалённо разблокировать скутер, вызвать его к себе, отдать команду следовать за собой, включить или выключить подсветку. Пульт ДУ оснащён батареей ёмкостью 680 мАч, которая обеспечивает до 9 часов автономной работы и заряжается через порт USB за 3,5 часа.

Режим Load Mode позволяет использовать скутер в качестве тележки для перевозки небольших грузов. При погрузке предметов устройство самостоятельно поддерживает балансировку. Максимальная допустимая нагрузка для перевозимого груза в режиме Load Mode составляет 20 кг.

Для пользователей, создающих видео контент, предусмотрена функция Ninebot Plus Camera. Она позволяет установить камеру Xiaomi PTZ Camera в специальный слот и использовать скутер в качестве профессионального слайдера. В камере реализованы широкоугольный объектив (104°) и 3-осевая оптическая система стабилизации изображения. Она способна записывать видео в Full HD разрешении.

Новый скутер Xiaomi Ninebot Plusоснащён двумя электрическими моторами мощностью по 400 Вт. Устройство способно перевозить груз до 100 кг и двигаться со скоростью до 18 км/ч. Новинка защищена от воздействия пыли и воды в соответствии со стандартом IP54. Аккумуляторный блок из 42 аккумуляторов 18650 обладает ёмкостью 329 Втч и обеспечивает пробег протяжённостью до 35 км. Время подзарядки составляет 5,5 часа.

Новый скутер Xiaomi Ninebot Plus поступит в продажу с 11 июля по цене около $514.

Источник: gizmochina