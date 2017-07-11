Обновлено: Xiaomi готовится запустить новый бренд с упором на офлайновые продажи, анонс первого смартфона под новой маркой должен состояться уже в этом месяце

Нынешнюю политику именования мобильных устройств китайского производителя Xiaomi едва ли можно считать образцовой – слишком уж запутанной является номенклатура обозначений его смартфонов. С другой стороны, с такими широким ассортиментом действительно сложно придумать понятную и удобную для пользователей систему названий. Так или иначе, но все свои смартфоны Xiaomi выпускает под двумя основными суббрендами: Mi и Redmi. Свежие слухи, поступившие из Китая, указывают на то, что вскоре компания запустит новый суббренд, имя которого пока неизвестно.

Якобы смартфоны, выпускаемые под новой торговой маркой, будут нацелены на конкуренцию с моделями компаний Oppo и vivo, дочерних предприятий китайского концерна BBK Electronics. Также сообщается, что в случае нового бренда упор будет делаться не на онлайн-продажи, как в случае моделей Mi и Redmi, а на офлайновые продажи, что полностью соответствует недавним переменам в стратегии развития компании (развитие собственной розничной сети магазинов – к 2020 должно появится 1000 новых магазинов Xiaomi, из которых 200 откроются в этом году). Здесь важно отметить, что пока Xiaomi делала ставку на интернет и молниеносные распродажи, Oppo и vivo создали сеть из тысяч розничных магазинов по всему Китаю, завоевав сердца и кошельки покупателей, а заодно и лидерство на рынке. В общем, теперь Xiaomi в экстренном порядке исправляет ошибки и наверстывает упущенные возможности.

Какое название получит новый суббренд Xiaomi – узнаем уже очень скоро. По данным источника, анонс первого представителя нового семейства запланирован на конец этого месяца. Одновременно было опубликовано изображение, на котором предположительно запечатлен именно этот аппарат. Если отбросить сомнений в его достоверности, то можно заметить несколько выпирающий над поверхностью задней крышки корпуса модуль сдвоенной основной камеры, дополненный сдвоенной разноцветной вспышкой, а изогнутую форме буквы U полоску антенны у верхнего края. Эти особенности дизайна невольно вызывают сравнительные ассоциации со смартфонами iPhone, а также недавно представленными моделями Oppo R11 и OnePlus 5.

Отметим, что прямо сегодня ожидается анонс нового флагманского смартфона Xiaomi, которым с большой вероятностью окажется модель Mi 6 Plus.

Обновлено: По новым данным, бренд будет называться 蓝米 Lanmi (Blue Rice), а первый смартфон под этим брендом выйдет на рынок под названием Lanmi X1 (Xiaomi X1). Устройство будет предложено в двух основных вариантах, причем у каждой из этих версий будет четыре различные модификации с разными объемами оперативной и встроенной памяти. Одиниз вариантов смартфона получит 5,5-дюймовый экран разрешением 2160х1080 пикселей, SoC Snapdragon 660 и сдвоенную основную камеру (сенсоры Sony IMX362 или IMX368) и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Второй оснащен 5,5-дюймовым экраном разрешением 1080p, SoC Snapdragon 660 и сдвоенной основной камерой, как у первой модели, но сканер отпечатков пальцев у этого варианта будет на передней панели. Обе модели будут существовать в следующих четырех модификациях с разными объемами памяти (* – стандартная версия, ** – версия high end):

*4GB RAM + 64GB ROM

**6GB RAM + 128GB ROM

*6GB RAM + 64GB ROM

**6GB RAM + 128GB ROM

Источник: Gizmochina, 2