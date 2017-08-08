Xiaomi подала в суд на украинского дистрибьютора NIS, обвинив его в нарушении прав интеллектуальной собственности. Производитель добивается ареста имущества и таможенного запрета

Известный китайский производитель смартфонов и различных умных гаджетов для дома Xiaomi подал в суд на украинского дистрибьютора NIS (магазины xiaomi.ua и mi.ua) и потребовал прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности, пишет ресурс liga.net со ссылкой на решение Киевского хозяйственного суда от 25 июля.

Как пишет источник, NIS не владеет правами на бренд Xiaomi, но торговые марки Xiaomi и Mi оформлены на его совладельца и генерального директора Александра Ширкова, а с недавнего времени еще и на некую Concord trade Inc. (США). Причем знак Mi Ширков зарегистрировал для оказания услуг ремонта в конце декабря 2016 года. ТМ Xiaomi предприниматель зарегистрировал в 2014 году на 45-й и 37-й классы товаров и услуг. Александр Ширков также является владельцем ТМ других популярных производителей электроники различных классов: Meizu, OPPO, Qualcomm, 4K, 8K и так далее.

Суд решил перенаправить исковое заявление Xiaomi в хозсуд Киевской области, поскольку местом нарушения в нем указана таможня Борисполя. В рамках заявления Xiaomi также ходатайствовала о принятии дополнительных обеспечительных мер: ареста имущества и запрета таможенного оформление товаров. Но суд отказал китайской компании, поскольку юристы последней забыли прикрепить к заявлению его копии для ГФС и NIS.

В Украине NIS продает продукцию Xiaomi через онлайновый (магазины xiaomi.ua и mi.ua) и офлайновым каналами (розничная монобрендовая сеть магазинов Xiaomi). Если вы вдруг пропустили, вот наше интервью с Александром Ширковым.

В конце прошлого года розничная сеть Алло и Xiaomi подписали партнерское соглашение. По условиям договора, Цифротех, входящая в группу Алло, получила статус официального дистрибьютора Xiaomi в Украине и право продавать устройства компании через сеть Алло.

Компания Алло развивает в Украине собственную сеть монобрендовых магазинов Xiaomi и уже открыла 5 магазинов. К слову, в Киеве в ТРЦ «Городок» есть целых два магазина Xiaomi, один из которых принадлежит Алло, а другой – NIS.

В беседе с источником маркетинг-директор ГК Алло Евгений Резуев сообщил, что часть продукции NIS закупает у компании Цифротех как у официального дистрибьютора, тогда как другая – это «товары Xiaomi, не предназначенные для международных рынков».

В то же время Резуев заявляет, что официальный дистрибьютор у Xiaomi в Украине только один – и это их дочерняя копания Цифротех.

Мы обратись к Александру Ширкову с просьбой предоставить официальный комментарий по поводу возникшей ситуации и обновим новость как только получим от него ответ.

Источник: liga.net