Xiaomi представила белый вариант смартфона Mi Mix и новый роутер Mi Router HD с накопителем объемом 8 ТБ

Кроме умного телевизора Mi TV 4, как мы уже упоминали, Xiaomi представила также безрамочный смартфон Mi Mix в белом цвете и новую модель роутера Mi Router HD в двух версиях с накопителями объемом 1 или 8 ТБ соответственно.

По словам вице-президента компании Xiaomi Хьюго Барры, который лично представлял миру белый Mi Mix, своей отделкой устройство напоминает белый жемчуг.

Цвет керамического корпуса – единственное отличие белого Xiaomi Mi Mix от оригинальной черной модели. С технической точки зрения аппараты полностью идентичны.

Увы, предварительная информация о том, что в ходе презентации Xiaomi объявит о международных продажах Xiaomi Mi Mix, не подтвердилась. Так что в ближайшее время купить Xiaomi Mi Mix, который вне всяких сомнений является одним из самых интересных смартфонов последнего времени, где-нибудь за пределами Китая не выйдет. Точная дата начала продаж Xiaomi Mi Mix в белом цвете пока, к сожалению, неизвестна.

Новинка получила обновленный дизайн, новый цвет корпуса, более емкий HDD в старшей версии и, естественно, прибавила в цене.

Оснащение Xiaomi Mi Router HD включает двухъядерный процессор Qualcomm IPQ8064, массив из четырех внешних антенн, печатную плату с «антенными элементами», обеспечивающую более высокий коэффициент усиления сигнала. Все это заключено в корпус из алюминиевого сплава.

Роутер Xiaomi Mi Router HD поддерживает стандарт 802.11ac и обеспечивает скорость подключения до 2600 Мбит/с в режиме 4×4 MU-MIMO.

В младшей версии по-прежнему используется HDD объемом 1 ТБ, а вот емкость встроенного хранилища старшей версии ощутимо возросла – с 6 до 8 ТБ.

Стоимость Xiaomi Mi Router HD в зависимости от объема накопителя составляет $200 и $500 соответственны. В продажу устройство поступит в этом квартале, более точная дата пока не сообщается.

Источник: gsmarena (1 и 2)