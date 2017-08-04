Xiaomi представила новую вращающуюся на 360° IP-камеру для дома за $22, способную снимать видео Full HD

Одновременно с миниатюрной IP-камерой Chong Mi Smart компания Xiaomi вывела на рынок еще одну модель камеры наблюдения для дома покрупнее – Xiaomi 1080p PTZ Smart Camera. Новинка представляет собой обновленную версию модели MIJIA Smart PTZ (Pan-Tilt-Zoom), выпущенной всего три месяца назад. Как и Chong Mi Smart, модель Xiaomi 1080p PTZ Smart Camera выводится на рынок при помощи суббренда MiJia и являться полноценным членом семейства экосистемы устройств умного дома Xiaomi.

Начнем с того, что предыдущая модель камеры могла записывать отснятый видеоматериал с максимальным разрешением до 720p и стоила $28. Новая Xiaomi 1080p PTZ Smart Camera, как можно догадаться из названия, уже может снимать видео в разрешении Full HD и при этом стоит еще дешевле – всего $22.

Новая модель получила иной дизайн – форма корпуса такая же, как у недавно представленной умной АС Mi AI Speaker, но сохранила главную отличительную конструктивную особенность – блок может вращаться вокруг вертикальной оси на угол 360°. Причем сам модуль с углом обзора 120° и диафрагмой F/2,3 может дополнительно вращаться по вертикали дополнительно на угол 93°. Наглядное представление возможностей дает изображение ниже:

Поскольку это PTZ-камера (камеры с удаленным управлением направлением и зумом), она идеально подходит для наблюдения за детьми или домашними животными.

Также новинка может похвастаться наличием шести инфракрасных датчиков с длиной волны излучения 940 нм для записи в темное время суток. Активация последних происходит автоматическим образом при недостаточном уровне освещения. Камера также поддерживает 18-ступенчатый процесс конвертирования изображения из цветовой модели Grayscale, который преобразует нечеткие ночные изображения в четкие черно-белые.

Еще в оснащение камеры входит встроенный датчик движения, который активирует камеру в нужный момент и оповестит хозяина о неожиданном госте в помещении мгновенным уведомлением на смартфон.

Кроме того, помимо своего основного предназначения Xiaomi 1080p PTZ Smart Camera способна взять на себя роль обычной веб-камеры. Сопутствующее мобильное приложения для управления камерой поддерживает режим «картинка в картинке», который позволяет следить за изображением с камеры и одновременно пользоваться другими возможностями смартфона.

IP-камера получила слот для карт microSD и полноразмерный порт USB (в обоих случаях поддерживают запоминающие устройства объемом до 32 Гбайт), на который она может записывать отснятый видеоматериал. Также есть возможность беспроводной синхронизации с роутерами Xiaomi посредством Wi-Fi (2,4 ГГц) для загрузки записей в облачное хранилище или на домашний сетевой накопитель.

Габариты камеры составляют 127,5х60х60 мм при массе 249 г, она может работать с устройствами на ОС Android версии 4.0 и выше или iOS версии 8.0 и выше. В продажу камера поступит 12 сентября.

Источник: Gizmochina