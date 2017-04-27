Xiaomi представила водонепроницаемые умные часы Weloop Hey 3S за $78

Перечень представленных на краудфандинговой площадке Xiaomi проектов пополнился умными часами Weloop Hey 3S. Как обычно, новинка выводится на рынок при помощи суббренда MiJia и удовлетворяет предъявляемым производителем высоким стандартам качества. К слову, это уже 78 по счету продукт от Xiaomi, выпускаемый посредством налаженной краудфандингой схемы, а его фактический производитель, китайская компания Weloop, к настоящему времени уже выпустила на местной рынке несколько носимых устройств.

Умные часы Weloop Hey 3S выделяются своим дизайном, хотя без заимствований тут явно не обошлось, и незначительным весом. Говоря точнее, устройство весит всего 38 г и при этом оснащается достаточно емким аккумулятором, обеспечивающим им автономность на уровне 30 дней. Еще одна приятная особенность – магнитное зарядное устройство в комплекте поставки.

В конфигурацию Weloop Hey 3S входит ЖК-дисплей диагональю 1,28 дюйма, модули GPS и GLONASS, а также беспроводной интерфейс Bluetooth 4.2, посредством которого часы сопрягаются со смартфоном.

Перечень возможностей часов достаточно широк: помимо базовых функций, связанных со смартфоном (напоминания о запланированных мероприятиях и события, отображения входящих звонков, сообщений и уведомления, управления воспроизведением музыки), есть возможности для физкультурников. Часы умеют отслеживать частоту сердечных сокращений во время выполнения разных типов упражнений. Во время бега они могут считать не только шаги и преодоленную дистанцию, но и темп и определять круги. Кроме того, в часах есть функция, которая позволяет устройству вести постоянный подсчет преодоленного на велосипеде расстояния, отслеживать скорость передвижения и частоту сердечных сокращений на протяжении всей велопрогулки. Также часы умеют отслеживать интенсивность тренировок.

Из остального можно отметить влагозащищенное исполнение (часы выдерживают погружение на глубину до 50 м), настраиваемый циферблат и регулирующийся ремешок.

Умные часы предлагаются по цене около $78 и уже собрали почти в шесть раз больше намеченной суммы, а до окончания кампании еще 13 дней.

Источник: gizmochina