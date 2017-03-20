Xiaomi представит сразу две версии планшетов: 7,9-дюймовый Mi Pad 3 на Android 7 и 9,7-дюймовый Mi Pad 3 Pro на Windows 10

Первые слухи о новом планшете Xiaomi Mi Pad 3 появились еще в середине декабря прошлого года, однако они оказались не совсем правильными как минимум в части даты анонса, так как ожидалось, что китайский бренд обновит свою линейку планшетов под самый Новый год. Согласно новым данным, планшеты представят одновременно с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 6 в апреле-мае текущего года, причем их будет сразу два — 7,9-дюймовая Android-версия Xiaomi Mi Pad 3 и 9,7-дюймовая Windows-версия Xiaomi Mi Pad 3 Pro.

Первый вариант — Mi Pad 3 — сохранит первоначальную диагональ экрана в 7,9 дюйма (о разрешении точных данных нет) и получит 4 ГБ оперативной памяти. Версия на 64 ГБ хранилища данных будет стоить $188 (¥1299), а на 128 ГБ — $231 (¥1599), работать устройство будет под управлением Android 7.0 «Nougat».

Второй вариант будет называться Mi Pad 3 Pro, его выполнят в более крупном 9,7-дюймовом формате и оснастят теми же 4 ГБ оперативной памяти. В качестве аппаратной платформы будет использоваться процессор Intel Atom x7-Z8750, а работать данный планшет будет под управлением Windows 10. Согласно данным утечки, стоимость планшета будет начинаться с отметки $246 (¥1699) за базовую версию.

К сожалению, нам так и не стало известно разрешение экранов, емкость батарей и характеристики камер новинок, так что мы с нетерпением ожидаем весеннего анонса Xiaomi Mi 6, Mi Pad 3 и Mi Pad 3 Pro для уточнения всей интересующей потенциальных покупателей информации.

Источник: Gizmochina