«Xiaomi против NIS»: Производитель подает новые иски и требует изъять ввезенную дистрибьютором продукцию, называя ее «контрафактом»

Судя по всему, назревший в конце лета конфликт известного китайского производителя гаджетов Xiaomi с украинским дистрибьютором NIS далек от своего разрешения. Как сообщает ресурс liga.net, Xiaomi в лице уполномоченного украинского юриста подает новые иски в местные суды, но пока они не приносят желаемого результата.

Как мы уже писали ранее, NIS продает продукцию Xiaomi на украинском рынке через свои интернет-магазины xiaomi.ua и mi.ua, а также через сеть из десятка розничных монобрендовых магазинов. Местные представители Xiaomi утверждают, что NIS не имеют права продавать продукцию Xiaomi и делают это с нарушениями прав интеллектуальной собственности китайского производителя. Суть конфликта мы рассказывали в предыдущем материале.

Как известно, первый иск Xiaomi к украинскому дистрибьютору NIS был отклонен судом по весьма «смешной» причине – юристы, уполномоченные действовать от имени китайской Xiaomi H.K. Ltd, не уплатили судебный сбор в полном объеме.

В новом же иске, как следует из копии постановления Хозяйственного суда Киевской области, взятой из Единого государственного реестра судебных решений, истец в качестве обеспечительных мер потребовал арестовать партию смартфонов Хiаоmi RedMi 4 2/16 Gb в количестве 100 штук, поданных NIS на оформление в Киевскую таможню. Интереснее всего, что истец, добивая ареста ввезенных NIS смартфонов Xiaomi, называет их «контрафактными», то есть, поддельными, хотя можно с уверенностью утверждать, что в действительности все не так – это обычные смартфоны Xiaomi, ввезенные в Украину из Китая. Просто приобретенные у китайских продавцов, а не напрямую у Xiaomi.

Истец обосновал свое требование тем, что дистрибутор нарушил его права на зарегистрированные торговые марки Xiaomi, Mi и RedMi. Присутствующий на судебном заседании представитель NIS в свою очередь назвал требования Xiaomi H.K. Ltd безосновательными и указал настоящим владельцем торговых марок Xiaomi, Mi, RedMi компанию Xiaomi Inc., которая, по словам ответчика, не давала истцу соответствующих прав на бренд.

Согласно данным на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, международная регистрация указанных брендов действительно принадлежит компании с названием Xiaomi Inc. Но представитель Xiaomi H.K. Ltd в качестве доказательств прав на торговые марки предоставил суду копию заявления, в котором содержится адрес, номера и даты регистрации его компании и Xiaomi Inc.

«В заявлении указано, что компания Xiaomi Inc. полностью подконтрольна компании Xiaomi H.K.Limited…» — фрагмент из постановления украинского суда.

Чтобы доказать, что поставка была «контрафактной», показал копию письма Xiaomi H.K. Ltd от 17 июля. В нем говорится, что Xiaomi H.K. Ltd не продавала и не поставляла NIS никаких моделей из этого списка: Хіаоmi Mi 3 16 Gb, 4с 2/16 Gb, 4с 3/32 Gb, 4s 3/64 Gb, 5 4/128 Gb, 5s Plus 6/128, Хіаоmi RedMi Note 2 32 Gb, Хіаоmi RedMi 2, Хіаоmi RedMi 3, Хіаоmi RedMi 3s 2/16 Gb, Хіаоmi RedMi 3s 3/32 Gb, Хіаоmi Мі Pad 2.

В итоге суд посчитал эти доказательства недостаточными для ареста партию NIS. По мнению судьи, подтверждать права на интеллектуальную собственность должен договор о передаче этих прав или лицензионный договор, а истец же этих документов не предоставил.

Суд также обратил внимание, что в списке из письма от Xiaomi нет модели Хiаоmi RedMi 4 2/16 Gb, о которой идет речь в споре, а в заявлении, где сказано, что Xiaomi Inc принадлежит Xiaomi H.K.Limited, возле подписей нет ни имен, ни должностей тех, кто их подписывал.

Журналистам liga.net удалось выяснить, что юристом от имени Xiaomi H.K.Limited выступает Александр Шевченко, который также представляет интересы ГК Алло, в прошлом году подписавшей партнерское соглашение с Xiaomi, заполучив тем самым статус официального дистрибьютора Xiaomi в Украине и право продавать устройства компании через свои каналы, в том числе через собственную сеть монобрендовых магазинов.

В разговоре с изданием Александр Шевченко представился как независимый юрист, отметил, что давно не является ее сотрудником и заверил, что в вышеупомянутом разбирательстве по брендам Xiaomi он представляет исключительно интересы китайской корпорации.

В начале года Шевченко внес торговые марки Xiaomi, Mi, RedMi в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности от имени Xiaomi Inc. К слову, указанный им адрес и юридический адрес ООО Алло в Днепре совпадают — ул. Баррикадная, 15А.

Примечательно, что Шевченко в интересах Xiaomi H.K.Limited уже подал еще один иск с требованием изъять из оборота партию одноименных китайских гаджетов к одному из частных предпринимателей Днепра. Как объяснил юрист, ответчик содержит магазин, через который продает продукцию с нарушением авторских прав. Суд пока оставил его без рассмотрения.

Весьма вероятно, что это только начало борьбы за право продавать гаджеты Xiaomi бренд Xiaomi в Украине.

Источник: liga.net