Xiaomi пыталась замять историю с возгоранием своего смартфона, уговорив пострадавшую подписать соглашение о неразглашении

Осенью этого года из-за проблемы с аккумуляторами и сопутствующих воспламенений компания Samsung вынуждена была отозвать с рынка смартфон Galaxy Note7. Но такая проблема может встречаться и у других производителей. В частности, появились сведения о воспламени смартфон Xiaomi Redmi в Китае.

Сообщается, что 1 марта этого года женщина купила смартфон Xiaomi в качестве подарка для своей дочери. Проблема с устройством возникла 21 декабря во время подзарядки. Неожиданно смартфон начал нагреваться, а затем, даже несмотря на то, что он был отсоединён от источника питания, загорелся. Жертва инцидента заявляет, что для зарядки использовалось оригинальное зарядное устройство и оригинальный кабель, и смартфон не применялся непредусмотренным образом. После обращения в службу поддержки Xiaomi было проведено расследование этого случая. После переговоров компания предложила жертве инцидента полную компенсацию стоимости смартфона и выплатила дополнительную компенсацию в сумме 600 юаней (около $86).

Однако такое щедрое предложение производителя предлагалось в обмен на подписание соглашения о неразглашении. В соответствии с этим соглашением, от пострадавшей требовалось не разглашать сведения об инциденте в СМИ, социальных платформах или других средствах коммуникации. Лишь подписав данное соглашение, пострадавшая могла получить компенсацию, и она его подписала. Но адвокаты заявили о признании недействительными такого пункта, что позволило женщине раскрыть информацию о случившемся.

Источник: gizmochina