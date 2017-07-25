Xiaomi раскрыла некоторые новшества прошивки MIUI 9: многозадачность, ярлыки на экране блокировки, новые темы

На 26 июля запланирована презентация нескольких новых продуктов. Одним из них является новая версия программной оболочки MIUI 9. Некоторые сведения о ней уже стали известны ещё до проведения презентации.

В MIUI 9 реализован режим многозадачности. Он появился ещё Android 7.0 Nougat, но в оболочке MIUI его по каким-то причинам не было. Теперь же поддержка работы с несколькими окнами на дисплее появится на устройствах Xiaomi Mi 6, Mi MIX, Mi Note 2, Mi Max, Mi Max 2, Mi 5, Redmi Note 4X. Полный перечень поддерживаемых моделей будет объявлен после презентации новой версии оболочки.

На экране блокировки появилась поддержка ярлыков для быстрого запуска избранных приложений и функций. Жест вправо по экрану блокировки вызывает появление соответствующего меню. Сейчас известно о наличии ярлыков для функций Mi Home, Mi Remote, Mi Pay, Transport Card и Torch (фонарик). Скорее всего, пользователи смогут самостоятельно настраивать ярлыки.

Вместе с тем, MIUI 9 приносит три новых темы оформления под названиями Cool Black, No Boundary и Color Fantasy. Однако отмечается, что названия на английском языке пока не являются финальными. В новых темах в нижней части экрана под иконками нет каких либо знаков или текстовых элементов.

Отмечается, что о других интересных функциях и «технологических прорывах» будет рассказано во время презентации.

Xiaomi планирует выпускать обновление MIUI 9 поэтапно. Первыми новую прошивку получат устройства Mi 6 и Redmi Note / Redmi Note 4X. Другие модели смогут получить обновление в рамках второй волны.

Источник: phonearena