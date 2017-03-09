Xiaomi создала умные кроссовки со встроенным чипом Intel

В рамках принадлежащего компании Xiaomi бренда Mijia были анонсированы умные беговые кроссовки под названием 90 Minutes Ultra Smart.

Новинка разработана компанией Shanghai Runmi Technology Co. Ltd и предназначена для профессиональных спортсменов. В обуви используется пенообразный материал для амортизирующей подошвы, реализована поддержка стопы и доступна сменная стелька с антибактериальными свойствами.

Также в состав нового носимого продукта входит встроенный процессор Intel Curie. Он в режиме реального времени обрабатывает поступающие спортивные данные и позволяет определить пройденное расстояние, скорость движения, количество сожжённых калорий. Чип способен распознавать различные виды спортивной активности: ходьбу, бег, лазание. Подзаряжать кроссовки нужно один раз в 60 дней.

Спортивная обувь Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart доступна в чёрном и синем вариантах для мужчин и в чёрном и розовом цвете для женщин. Также предусмотрена специальная голубая версия со светоотражающим материалом, что делает бегуна видимым в ночное время для автомобилистов и других участников дорожного движения. Продажи новинки стартуют с 15 апреля по цене $43.

Источник: gizmochina