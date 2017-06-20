Xiaomi выпустила доступные Wi-Fi репитер, Bluetooth-колонку и два powerbank

Компания Xiaomi представила несколько электронных новинок, включая сетевое оборудование, портативную акустику и два powerbank.

Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater 2 представляет собой репитер, совместимый с большинством частотных диапазонов роутеров. Устройство позволяет расширить зону покрытия домашней беспроводной сети без необходимости покупки нового роутера. Новинка поддерживает подключение до 16 устройств. В Mi Wi-Fi Repeater 2 доступны две антенны и порт USB, который служит для снабжения репитера энергией. Стоимость Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater 2 составит около $15.

Портативный динамик Xiaomi Mi Bluetooth Speaker Mini изготавливается в металлическом корпусе. Он поддерживает стандарт Bluetooth 4.0, поддерживает возможность передачи голосовых звонков и оснащается микрофоном для функции шумоподавления. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 4 часов автономной работы. При этом устройство имеет массу всего 58 г. Данная модель поступит в продажу по цене $20.

Наконец, компания выпустила новый powerbank Mi Power Bank 2, доступный в виде двух моделей, отличающихся ёмкостью встроенной батареи: 10000 и 20000 мАч. Модель на 10000 мАч выполнена в корпусе из анодированного алюминия и имеет толщину 14,1 мм. Модель на 20000 мАч является более крупным решением. В данном случае кроме более ёмкого встроенного аккумулятора предлагается дополнительный порт USB, благодаря чему можно подзаряжать два устройства одновременно. Обе модели поддерживают быструю зарядку как на входе, так и на выходе. Mi Power Bank 2 ёмкостью 10000 мАч можно будет купить по цене $19, а версия на 20000 мАч оценивается в $34.

Источник: androidauthority