Xiaomi выпустила индивидуально настраиваемые внутриканальные наушники HelloEar Arc стоимостью $43

Компания Xiaomi запустила очередной краудфандинговый продукт – настраиваемые под конкретного пользователя внутриканальные наушник HelloEar Arc.

Устройство изготавливается в корпусе из авиационного алюминия, который прошёл пескоструйную обработку. Внутри корпуса располагается высококачественный динамик с диффузором из кевларового волокна. Для динамика заявлено сопротивление 25 Ом и чувствительность до 106,5 дБ, а диапазон воспроизводимых частот находится в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Максимальная мощность составляет 3 мВт. Новинка оснащена кабелем длиной 1,2 метра, 3,5-миллиметровым штекером и блоком с микрофоном и клавишами управления громкостью.

Особенностью наушников Xiaomi HelloEar Arc является индивидуальная подгонка внутриканального вкладыша под ушную раковину конкретного пользователя. Перед оформлением заказа покупателю предстоит сфотографировать своё ухо и отправить фотографию производителю, чтобы компания смогла изготовить индивидуальный вкладыш, который соответствовал бы уникальному строению полости уха пользователя. Ушной вкладыш изготавливается с использованием силиконового материала медицинского класса с индивидуальной формой подушки, которая распределяет давление на ухо и предотвращает возникновение болезненных ощущений после долгого использования.

Цена наушников Xiaomi HelloEar Arc составляет около $43, заказать их уже можно на сайте Mi home, а начало поставок запланировано на 22 августа.

Источник: gizmochina