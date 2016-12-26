Xiaomi выпустила портативный автомобильный очиститель воздуха Mi Car Air Purifier

Компания Xiaomi представила свой новый гаджет. На этот раз под брендом Mijia общественности предлагается портативный автомобильный очиститель воздуха Mi Car Air Purifier.

Новинка способна обрабатывать 60 м3 воздуха в час. Этого достаточно, чтобы очистить воздух в салоне автомобиля всего за 3 минуты. При этом из воздуха удаляются мелкодисперсные частицы и капли жидкости. Устройство лишено собственного дисплея. Всю информацию о его работе можно просмотреть на смартфоне в приложении Mi App.

Автомобильный очиститель воздуха Mi Car Air Purifier поступит в продажу с 27 декабря. Его рекомендованная розничная цена заявлена на уровне $64.

Источник: gizmochina