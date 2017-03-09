«Яндекс» обновил свое мобильное приложение, добавив возможности «универсального помощника», аналогичные сервису Google Now

Лавры действительно полезного универсального помощника Google Now не дают покоя конкурентам, так что вовсе неудивительно, что аналогичную версию данного сервиса представила компания Яндекс. Она не стала выпускать отдельное приложение, а просто существенно обновила свое основное мобильное приложение, которое теперь позиционируется, как «универсальный помощник в повседневных ситуациях».

Обновленное приложение показывает важные места поблизости (магазины, кафе, аптеки, банкоматы) и уточняет необходимые детали (адрес и телефон, принимаются ли банковские карты и т.д.). Приложение умеет подстраиваться под обстоятельства: например, днём оно в первую очередь посоветует вам места с бизнес-ланчами, вечером — бары, зимой — катки и горки, ну а летом — пляжи. Яндекс также учитывает часы работы организаций — если заведение закрыто или вот-вот закроется, его не будет в списке. До любого места можно построить маршрут: автомобильный, пешеходный или на общественном транспорте.

В приложении для Android также можно проверить, где находятся остановки, какой транспорт от них отправляется, когда он прибудет и где он едет сейчас. В приложении собраны скидки, которые сейчас действуют в ближайших магазинах, а также приведена афиша с фильмами, которые идут в кино, для каждого из них доступны подробности — описание, отзывы, рейтинг на КиноПоиске.

«Сколько приложений у вас на смартфоне? Скорее всего, десятки, а может, и больше сотни. Не все из них используются постоянно. Большинство нужны лишь в определённых ситуациях: например, чтобы узнать погоду, отсканировать QR-код или купить билет в кино. Главное — вспомнить о них, когда такая ситуация возникнет. Мы обновили мобильное приложение Яндекс — теперь оно служит универсальным помощником в повседневных ситуациях. Утром приложение подскажет погоду и сообщит, через сколько на остановку приедет ваш автобус. В обед — поможет выбрать недорогое кафе с вкусной едой. Вечером — посоветует хороший фильм из тех, что сейчас идут в кино. Ночью — расскажет, где найти круглосуточный супермаркет, а заодно уточнит, какие скидки там действуют в данный момент.» — отметили разработчики в официальном блоге Яндекса.

Приложение Яндекс также способно работать в офлайн-режиме, сохраняя ответы на популярные поисковые запросы и показывает их, даже когда интернета нет или он работает очень медленно. На данный момент офлайн-режим доступен только в приложении для iOS, на Android он появится в ближайшее время. Также приложение может сообщить о погоде, пробках и важных новостях, прислав push-уведомление.

Источник: Яндекс