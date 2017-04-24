«Яндекс» собирается сделать платными сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» для коммерческого использования (такси, курьеры, грузовые перевозки)

Компания «Яндекс» решила сделать платными свои навигационные сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» для такси, экспедиторских и курьерских служб, а также компаний по перевозке грузов, то есть всех предприятий, использующих данные приложения в коммерческих целях. После запуска новой модели для использования навигационных сервисов в коммерческих целях потребуется специальная платная лицензия, сообщает ряд СМИ со ссылкой на представителей компании.

Тестирование нового формата начнётся в 2017 году, подготовка к переходу стартует 1 мая. На первом этапе «Яндекс» сделает платным для бизнеса «Навигатор», а через какое-то время и «Карты». Итоговую стоимость и другие условия использования коммерческих лицензий «Яндекс» подготовит после тестирования нового канала монетизации геосервисов.

Ожидается, что модель будет аналогична той, что сейчас действует в API «Карт» для бизнеса, которая позволяет использовать картографические данные и технологии «Яндекса» в сторонних проектах: есть бесплатные лимиты, а платные функции настраиваются под клиента и его задачи.

Отметим, что в таком случае компания рискует потерять часть клиентов, которая предпочтет перейти на альтернативные бесплатные сервисы, что в свою очередь может ухудшить осведомленность «Яндекса» о пробках и дорожной ситуации в крупных городах, так как именно таксисты и курьеры активно передвигаются по дорогам со включенными программами навигации.

Источник: Meduza