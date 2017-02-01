Яндекс.Такси запустилось в Одессе, которая стала четвертым городом присутствия сервиса в Украине

После Киева, Харькова и Днепра сервис Яндекс.Такси запустился в Одессе, которая стала четвертым городом Украины, в котором теперь можно заказать такси данной службы. На данный момент в Одессе к сервису подключено 350 машин из 15 таксопарков-партнёров, а если пользователю повезёт, то в феврале за ним приедет электромобиль Tesla Model S.

Подача такси и первые два километра пути стоят 14 гривен, далее — 4,5 гривни за километр. Продолжительность поездки на стоимость не влияет. Например, проехать по городу четыре километра — скажем, от Центрального автовокзала до Оперного театра — можно примерно за 21 гривню. Поездка за город обойдётся чуть дороже: километр пути за пределами Одессы стоит 6 гривен. Если пассажир задержится больше чем на пять минут, каждая следующая минута ожидания будет стоить 1,5 гривни. Расплатиться за поездку пока можно только наличными — оплата банковской картой появится позже.

«Технология распределения заказов позволяет уменьшить не только время ожидания, — поясняет Мушег Саакян, руководитель группы международного развития Яндекс.Такси. — Водителю не приходится ехать «пустым» на другой конец города, он экономит своё время и бензин, поэтому себестоимость поездки снижается. Благодаря этому мы можем предложить пассажирам доступные цены».

Напомним, что вызвать Яндекс.Такси можно в приложении для iOS и Android или на сайте taxi.yandex.ua. Заказ автоматически передаётся ближайшему водителю, время подачи такси составляет порядка 5-10 минут.

Источник: Яндекс