Япония намерена отправить астронавта на Луну к 2030 году

Японское космическое агентство JAXA представило амбициозное предложение Министерству образования, культуры, спорта, науки и техники страны. В агентстве намерены отправить человека на Луну к 2030 году. Тем самым, JAXA либо прямо бросает вызов Китаю, который планирует сделать то же самое к 2036 году, или планирует работать с Китаем, чтобы одновременно достичь одинаковых целей. Вторая версия является более правдоподобной, так как представитель JAXA заявил, что этот план должен быть частью многонационального проекта по запуску пилотируемого лунного зонда. Миссия только для Японии была бы слишком дорогой для агентства.

Подготовка к этой неназванной многонациональной миссии, по-видимому, начнётся к 2025 году. При этом, у Японии пока нет гарантированного места в составе экипажа лунной миссии, но она надеется получить его, внося свой вклад в проект. JAXA представит более подробные сведения о своих планах по исследованию космоса во время проведения International Space Exploration Forum в марте 2018 года. Не исключено, что у агентства имеются в планах и другие амбициозные проекты. Добавим, Индия и Китай уже вовлечены в «Азиатскую космическую гонку».

В дополнение к планам отправить астронавта к естественному спутнику нашей планеты к 2036 году, Китай также намерен исследовать темную сторону Луны в 2018 году. Индия успешно протестировала свой первый многоразовый космический челнок в 2016 году и недавно установила рекорд по количеству одновременно запущенных спутников (104) при помощи одной ракеты.

Источник: Engadget