Японская компания Cerevo представила ботинки Taclim с тактильной отдачей для виртуальной реальности [CES 2017]

На пути к полному погружению в «виртуальную матрицу» разработчики соответствующего оборудования должны пройти несколько последовательных шагов. Виртуальные шлемы — лишь первый из таких этапов, далее разработчики перейдут к созданию отдельных частей полноценных костюмов. По неведомой причине представители японской компании Cerevo решили начать с «виртуальных ботинок» Taclim с тактильной отдачей.

На самом деле набор Taclim включает в себя ботинки и перчатки с тактильной отдачей и специальными сенсорами, однако в отличие от перчаток, обувь для виртуальной реальности встречается гораздо реже. Итак, по словам создателей, ботинки способны генерировать тактильные ощущения, характерные для разных поверхностей.

С их помощью игрок сможет различать, по какой именно поверхности он передвигается в виртуальном мире — по песку, траве, воде или другому виду покрытия. Также он сможет буквально прочувствовать дополнительные действия — например, прыжок с высоты или удар соперника ногой. Taclim также может выступать в качестве дополнительного источника данных для игры, передавая информацию о количестве пройденных шагов, скорости передвижения и т.д.

Компания Cerevo использует мощные haptic-элементы производителя Nidec Seimitsu Corporation, при этом полный набор Taclim содержит восемь таких элементов: по одному в каждой перчатке и по три в каждом ботинке. Подключение к ПК осуществляется с помощью Wi-Fi или Bluetooth-канала, помимо виброэлементов аксессуры оснащены акселерометрами и гироскопами. Для разработчиков игр предусмотрен набор Unity SDK, с помощью которого можно создавать свои «поверхности» на основе базовых шаблонов от Cerevo.

В данный момент на выставке CES 2017 можно опробовать прототип ботинок Taclim в VR-игре Headbutt Factory для платформы PlayStation, финальная версия продукта должна выйти на рынок осенью текущего года. Создатели позиционируют свой проект как решение для бизнес-клиентов, которые хотят продвигать собственные продукты с помощью современных технологий, хотя цена порядка $1000-$1500 вполне могла бы заинтересовать и хардкорных VR-геймеров, которые тратят сравнимые суммы на шлемы и ПК для виртуальной реальности.

Источник: Cerevo, Engadget