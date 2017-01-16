Японский эксперимент по снижению стоимости космических запусков путем уменьшения размеров ракет провалился

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отрапортовало о неудачном запуске ракеты-носителя SS-520-4 со спутником CubeSat на борту.

Ракета была запущена 16 января в 8:33 утра по местному времени (1:33 по Киеву) с космодрома Учинура в южной префектуре Кагосима. Отделение первой ступени прошло штатно, но затем связь с космическим аппаратом была утеряна, что помешало дать команду на запуск второй ступени и вывести спутник TRICOM 1 на орбиту. В результате ракета упала в море. Неудачные запуски случаются и SpaceX Илона Маска тоже не раз терпела неудачи. К слову, в минувшие выходные SpaceX провела первый после осенней аварии запуск Falcon 9. Но неудача JAXA выглядит особенно горькой на фоне того, что могло получить японское космическое агентство в случае успеха.

Ракета SS-520-4 выделяется маленькими размерами: ее длина составляет менее 10 метров, а диаметр — 52 сантиметра. Она могла стать самой маленькой ракетой, доставившей груз на околоземную орбиту. С помощью столь компактных ракет JAXA рассчитывало существенно сократить расходы на космическую программу в целом и стоимость вывода грузов на орбиту в частности. Но эти планы уже в прошлом. Как сообщает японский канал NHK, специалисты агентства решили больше не запускать маленькие носители.

Источник: Engadget, Reuters, NVS (YouTube)