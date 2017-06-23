YouTube на VidCon: 1,5 млрд ежемесячно авторизованных зрителей, новые функции и возможности

Во время проведения конференции VidCon представители YouTube рассказали о достижениях сервиса, а также новых продуктах и возможностях.

Отмечается, что сервис YouTube продолжает наращивать свою аудиторию и преодолел очередной крупный рубеж – 1,5 млрд ежемесячно авторизованных зрителей. Это эквивалентно каждому пятому жителю Земли. Кроме того, в среднем, пользователи проводят более одного часа, просматривая видео на мобильных устройствах.

Вместе с тем, сервис не намерен привлекать ещё больше зрителей и авторов контента. YouTube хочет сделать контент виртуальной реальности доступным для всех. Создание контента виртуальной реальности с охватом 360 градусов нельзя назвать лёгким делом, а соответствующие камеры являются достаточно дорогостоящими. YouTube и Daydream решили упростить задачу съёмки контента виртуальной реальности и совместными усилиями разработали новый формат VR180 и новые камеры, которые позволяют создавать VR-видео проще и дешевле. В сотрудничестве с LG, Yi и Lenovo ведётся разработка соответствующих камер, цена которых составит несколько сотен долларов. Формат VR180 позволит создавать 3D видео с охватом 180 градусов, потому авторы смогут сосредоточиться на съёмке происходящего перед ними, а зрители смогут просматривать такие ролики либо в VR-гарнитурах, либо на экранах мобильных устройств.

Также сообщается об изменении дизайна как веб-версии интерфейса, так и мобильного приложения. В скором времени мобильное приложение будет динамически адаптироваться к размерам просматриваемого видео, независимо от исходного материала. В результате, пользователям будет одинаково комфортно смотреть вертикальные, квадратные или горизонтальные ролики (с соотношением сторон 4:3 и 16:9). О новой версии веб-интерфейса YouTube, которая сейчас проходит тестирование, мы писали ранее.

Дополнительно сообщается, что в скором времени в приложении YouTube будет проще делиться понравившимися роликами с друзьями. Через несколько недель новая возможность будет внедрена в странах Латинской Америки, а затем и в США.

Кроме того, стало известно, что сервис YouTube TV готов к выходу на новые рынки. В ближайшие недели он станет доступны в 10 новых регионах США. В сервисе YouTube Red Originals уже доступно 37 оригинальных шоу и фильмов, которые сгенерировали около четверти миллиарда просмотров. В скором времени зрителям станут доступными 12 новых проектов.

Источник: YouTube Blog