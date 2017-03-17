YouTube отказывается от аннотаций поверх видео из-за их невостребованности

Видеосервис YouTube объявил о своем решении отказаться от аннотаций, которые отображаются в виде отдельных блоков с текстом и гиперссылками поверх видео. Причина, как говорится в официальном предупреждении на сайте YouTube, «очень проста» – они устарели. Поддержка этой функциональности будет прекращена 2 мая 2017 года. С этого дня авторы видео на YouTube не смогут добавлять новые аннотации или редактировать имеющиеся.

В официальном блоге YouTube Creator Blog менеджер по продукту Мули Салем пояснил, что главной причиной отказала от аннотаций стала невостребованность функции среди пользователей мобильных устройств, на которые сейчас приходится 60% всех просмотров YouTube. Он также отметил, что подавляющее большинство пользователей считает аннотации бесполезными и надоедливыми. Кроме того, сами авторы все реже пользуются этим инструментом – на 70% реже, чем раньше.

Заменой аннотациям станут подсказки и конечные заставки, которые адаптированы под мобильные устройства.

Источник: YouTube Creator Blog и The Verge