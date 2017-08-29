YouTube запустил новый дизайн для пользователей настольных систем и существенно обновил логотип

Сервис YouTube официально запустил новую версию дизайна для пользователей настольных систем. Она несколько месяцев проходила тестирование, а теперь разворачивается для всех пользователей.

По задумке авторов, новая версия интерфейса должна стать проще и менее загруженной элементами. Основной акцент сделан на контенте, а прочие элементы должны стать менее отвлекающими. В результате, серый фон страницы с перечнем роликов для просмотра уступил место белому, текст ссылок теперь имеет чёрный цвет вместо синего, а иконки роликов стали более крупными. Вместе с тем, панель навигации в левой части экрана стала менее выделяющейся. Также добавлена тёмная тема оформления, которая призвана снизить нагрузку на глаза пользователей при просмотре в темноте.

Вместе с тем, впервые за долгое время поменялся и логотип YouTube. Теперь округлая кнопка воспроизведения находится слева от текста «YouTube», а не вокруг «Tube». Новый логотип может отображаться на нескольких экранах и сжиматься до кнопки воспроизведения в тех случаях, когда недостаточно места для отображения полной версии.

Источник: variety