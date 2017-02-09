Юбилейному iPhone 8 приписывают цену в $1000+

Ссылаясь на «источник, знакомый с планами Apple», сайт Fast Company утверждает, что специальная юбилейная версия iPhone (на изображении концепт) станет самой дорогой за всю историю существования линейки. Желающим приобрести потенциальную новинку придется расстаться с довольно внушительной суммой свыше $1000.

Вполне ожидаемо, учитывая приписываемые новинке революционные изменения, особенно в плане дизайна (дисплей OLED на всю переднюю панель), и стоимости топовой версии iPhone 7 Plus с 256 ГБ флэш-памяти, равной $969. По предварительным данным, новые дисплеи OLED будут стоить Apple примерно вдвое дороже ЖК-панелей, используемых в нынешнем поколении iPhone. Кроме того, объем памяти в юбилейном iPhone также увеличится по сравнению с нынешними моделями iPhone 7.

Вероятнее всего, новая модель с 5,8-дюймовым дисплеем OLED будет называться iPhone 8, но есть и мнение, что Apple вполне может наречь юбилейную модель iPhone X для большей величественности и значимости. Ожидается, что грядущая новинка будет выделяться стильным и целостным дизайном. Устройство получит металлическое шасси, стеклянную заднюю панель и будет выполнено в цвете Jet Black.

Источник Fast Company еще раз подтвердил, что наряду со специальным юбилейный 5,8-дюймовым iPhone 8 компания Apple выпустит обычные модели с экранами диагональю 4,7 и 5,5 дюйма, которые с большой вероятностью будут называться iPhone 7s и iPhone 7s Plus. То есть, это будет традиционное для смартфонов Apple «s-обновление», когда при сохранении внешнего вида расширяется функциональность и улучшаются характеристики.

Несколько источников сообщили Fast Company, что объемы выпуска OLED дисплеев достаточно скромны и Apple пытает отобрать заказы у более мелких производителей. Также сообщается, что только дисплеи, выпускаемые Samsung, удовлетворяют качественным требованиям Apple.

Одним из главных нововведений в iPhone 8 должна стать новая встроенная в экран виртуальная кнопка Home. Сообщается, что технология пока еще находится в разработке, но Apple делает все, чтобы iPhone 8 получил новую кнопку Home. Есть вероятность, что другие физические кнопки на гранях iPhone тоже могут кануть в лету вслед за кнопкой Home, уступив место специальным сенсорным вставками в металлическом ободке по периметру корпуса. Также упоминается о новой 3D-технологии восприятия окружающего мира, разрабатываемой Apple совместно с образованной после разделения JDS Uniphase в 2014 компанией Lumentum (возможно для реализации функции распознавания лиц или для приложений дополненной реальности) и аккумуляторе большей емкости.

Источник Fast Company опровергает недавние слухи о том, что производство iPhone 8 может начаться раньше срока, отмечая, что никаких доказательств этому со стороны поставщиков нет. Обычно производство новых iPhone стартует в мае и достигает своего апогея в августе.

Ожидается, что Apple не станет нарушать традиции и представит новое поколение iPhone в сентябре с началом продаж в последующие несколько недель. Стоит учитывать, что Apple, как обычно, может в любой момент изменить финальный перечень характеристик и возможностей устройства, даже на этапе производства.

Источник: Fast Company