Юпитер признан самой старой планетой Солнечной системы

Результаты нового исследования свидетельствуют, что Юпитер является не только крупнейшей планетой Солнечной системы, но ещё и самой старой.

Группа исследователей из Национальной Лаборатории Лоренс Ливермор в Калифорнии и немецкого Университета Мюнстера определила, что ядро Юпитера уже в 20 раз превышало размеры Земли всего через 1 млн лет после того, как Солнце обрело свою форму около 4,6 млрд лет назад. Поскольку только что созданные звёзды, как правило, выделяют энергию, которая разносит газ и пыль, участвующих в формировании планет, газовый гигант, вероятно, очень быстро поглощал материалы.

К таким выводам команда исследователей пришла после изучения наличия и обилия изотопов молибдена и вольфрама в некоторых железных метеоритах, упавших на Землю. При этом было обнаружено, что метеориты содержали компоненты из двух различных источников материалов. Это удалось выяснить благодаря данным изотопов молибдена. Один источник включает материалы от другой звезды, отличной от нашей, которые не попали в другой источник. С другой стороны, данные изотопов вольфрама показали, что два источника материалов были разделены на 2-3 млн лет. Кроме того, они были разделены уже через миллион лет в процессе формирования Солнечной системы.

Учёные пояснили, что «наиболее правдоподобным механизмом для эффективного разделения двух дисковых источников на протяжении длительного периода является разрастание гигантской планеты между ними». И этим газовым гигантом является Юпитер. И хотя со временем скорость его формирования замедлилась, он продолжал расти достаточно для того, чтобы создавать барьер между двумя источниками.

Исследователи полагают, что этим также можно объяснить тот факт, что вокруг Солнца нет планет класса суперземля, которые обычно встречаются в других звездных системах. Это также означает, что существование жизни на Земле может быть обязано Юпитеру, потому как нет гарантии успешного развития и существования жизни на Земле, если бы она соседствовала с другими более крупными планетами.

Источник: Engadget