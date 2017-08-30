«Южмаш» изготовил очередную партию двигателей для европейской ракеты Vega

Государственное предприятие «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ЮМЗ, Днепр) готовит к отправке европейским партнерам по проекту Vega очередную партию ракетных двигателей для европейской ракеты-носителя.

Во втором квартале текущего года на производственных мощностях «Южмаша» изготовлены и готовы к отправке заказчику два жидкостных ракетных двигателя РД-843. Они предназначены для использования в составе ракеты-носителя Vega, которая была разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Данная ракета предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Контракт на разработку, квалификацию и поставку маршевого двигателя четвертой ступени для ракеты Vega между ГП «КБ «Южное», ГП «Южмаш» и итальянской компанией Avio SpA был подписан в феврале 2004 года. Новый жидкостной двигатель для европейской ракеты-носителя базируется на основе ступени разведения межконтинентальной баллистической ракеты-носителя РС-20 (по классификации НАТО SS-18 «Satan»).

В апреле 2012 года партнеры заключили трехлетний, с правом пролонгации, контракт с AvioSpA на поставку первых серийных двигателей, в июле 2017 года стороны продлили контракт до 2020 года.

Источник: interfax