«Южмаш» изготовил очередную партию двигателей для европейской ракеты Vega
Государственное предприятие «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ЮМЗ, Днепр) готовит к отправке европейским партнерам по проекту Vega очередную партию ракетных двигателей для европейской ракеты-носителя.
Во втором квартале текущего года на производственных мощностях «Южмаша» изготовлены и готовы к отправке заказчику два жидкостных ракетных двигателя РД-843. Они предназначены для использования в составе ракеты-носителя Vega, которая была разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Данная ракета предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.
Контракт на разработку, квалификацию и поставку маршевого двигателя четвертой ступени для ракеты Vega между ГП «КБ «Южное», ГП «Южмаш» и итальянской компанией Avio SpA был подписан в феврале 2004 года. Новый жидкостной двигатель для европейской ракеты-носителя базируется на основе ступени разведения межконтинентальной баллистической ракеты-носителя РС-20 (по классификации НАТО SS-18 «Satan»).
В апреле 2012 года партнеры заключили трехлетний, с правом пролонгации, контракт с AvioSpA на поставку первых серийных двигателей, в июле 2017 года стороны продлили контракт до 2020 года.
Источник: interfax
- Запуски ракеты Vega осуществляются с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. Успешный пробный пуск был осуществлен в феврале 2012 года, с мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой ракеты-носителя.
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- К настоящему времени в рамках программы Vega выполнено 10 пусков, из них два пуска - в 2017 году. Так, в марте ракета Vega вывела на орбиту спутник Sentinel-2B глобальной европейской системы дистанционного зондирования Земли Copernicus, а в августе - франко-израильский спутник Venμs системы Copernicus и итальянский разведывательный спутник OPTSAT-3000.