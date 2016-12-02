«Южмаш» отгрузил Orbital две первые ступени ракет Antares для будущих миссий снабжения МКС

Государственное предприятие «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» отгрузило американской корпорации Orbital Science Corporation две первые ступени для ракет-носителей (РН) среднего класса Antares, используемых последней для запусков грузовых кораблей Cygnus с миссиями снабжения МКС по контрактам с NASA. Вчера, 1 декабря, компоненты ракеты были отгружены с завода в Николаевский порт для отправки к месту старта.

«Приемка изделий заказчиком будет проведена в американском порту в штате Делавэр», — уточнили в космическом ведомстве.

Напомним, в октябре этого года NASA впервые после неудачи в 2014 году успешно запустило ракету-носитель Antares. Ожидается, что до конца 2018 года в рамках программы планируется совершить пять пусков Antares, еще шесть будет произведено в период с 2019 по 2024 год.

Главным разработчиком ракеты-носителя Antares является корпорация Orbital Science Corporation, но сам проект является международным и в нем, среди прочих, участвуют предприятия Украины. В частности, украинская сторона отвечает за основную конструкцию первой ступени Antares. Ее изготовлением занимается «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» совместно с украинскими предприятиями «Хартрон-Аркос» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон -ЮКОМ «(Запорожье), а также «ЧЕЗАРА» и «РАПИД» (Чернигов).

Также сообщается, что Украина и США продолжают переговоры о расширении сотрудничества в области ракетного двигателестроения.

Источник: interfax-украина