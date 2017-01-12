«Южмаш» займется ветрогенераторами и комплектующими к солнечным электростанциям

Днепропетровское государственное предприятие «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» («Южмаш») больше всего известно ракетно-космической техникой, но в нынешние времена предприятие вынуждено постоянно искать новые точки роста и возможности для диверсификации бизнеса. Одной и таких точек потенциального роста может стать производство ветрогенераторов и комплектующих к солнечным электростанциям. То есть, «Южмаш» планирует выйти на рынок альтернативной энергетики, в последнее время показывающий впечатляющие темпы роста.

Пока особых подробностей нет. В своем недавнем обращении, в котором говорится о достижениях прошлого и планах на будущее, предприятие лишь упоминает о некоем инвестиционном проекте, который позволит с привлечением европейских инвестиций организовать отечественное производство ветрогенераторов и комплектующих к солнечным электростанциям на сумму до 500 млн. евро в год.

Источник: Южмаш