Южнокорейская прокуратура потребовала ареста фактического главы Samsung Group Ли Джэёна по подозрению в подкупе президента

В ноябре прошлого года в офисах компании Samsung Electronics в Южной Корее прошли обыски в связи с расследованием коррупционного скандала, в котором замешана президент Южной Кореи Пак Кын Хе. И вот теперь прокуратура Южной Кореи добивается выдачи ордера на арест Ли Джэёна. Как отмечает Bloomberg, 48-летний Ли Джэён — фактический глава Samsung Group и вице-президент Samsung Electronics Co. Его отец Ли Гонхи стал недееспособен после госпитализации в 2014 году.

Джэёна подозревают в прямом участии в передаче крупных сумм в фонды, подконтрольные президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, за импичмент которого 9 декабря проголосовал парламент страны. По данным следствия, в 2015-2016 годах Samsung в общей сложности перевела около $25 млн на счета компаний и фондов, связанных с подругой президента Чхве Сун Силь.

Как предполагается, пожертвования были сделаны для гарантии передачи Ли Джэёну власти в корпорации и одобрения слияния двух компаний — Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. Это слияние завершилось в 2015 году и усилило влияние Ли Джэёна в Samsung, отмечает агентство.

Само собой, Ли Джэён всячески отрицает обвинения, но прошение об аресте – куда серьезнее допросов, проведенных на прошлой неделе. И если прокуратуре все же удастся доказать вину Ли Джэёна, то последствия такого развития событий для всей Samsung Group будут весьма и весьма серьезны.

Источник: Bloomberg и TJ