Южнокорейские антимонопольщики оштрафовали Qualcomm на рекордные $854 млн

Некоторое время назад Комиссия по честной торговле Южной Кореи инициировала расследование в отношении Qualcomm, которая подозревалась в применении несправедливых практик ведения бизнеса. Теперь же расследование завершено, и Комиссия вынесла свой вердикт — Qualcomm оштрафована на 1,03 трлн вон (около $854 млн).

Это наиболее крупная сумма штрафа, когда-либо накладываемая Комиссия по честной торговле Южной Кореи. По мнению регулятора, Qualcomm пользовалась своим доминирующим положением на рынке с нарушением норм законодательства и принуждала производителей смартфонов выплачивать ей необоснованно высокие суммы вознаграждения за патенты в рамках соглашений на использование процессоров.

Кроме того, Qualcomm обвиняется в нарушении правил конкуренции путём ограничения лицензирования её собственных стандартов конкурирующим компаниям, таким как Intel, Samsung Electronics и MediaTek. Вместе с тем, Комиссия предписывает компании Qualcomm пересмотреть условия сотрудничества с конкурентами относительно патентов и условий поставки. Это означает, что Qualcomm предстоит заново подписать соглашения Apple, Samsung и Huawei.

Qualcomm не согласна с выводами Комиссии и намерена оспорить их в суде.

Источник: gsmarena