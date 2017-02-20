За 2016 год «Нова пошта» доставила более 25 млн посылок из интернет-магазинов, из которых 1,5 млн пришлось на товары из AliExpress и других китайских площадок

Компания «Нова пошта» подвела итоги 2016 года, особо отметив серьезное влияние онлайн-торговли на своих показателях. Так, доля отправлений для клиентов из сегмента онлайн-торговли составила 23% или более 25 млн посылок, что на 49% больше, чем в 2015 году. При этом в течение праздников в декабре-январе объем поставок из интернет-магазинов вырос на 33% и составил почти 3,6 млн.

В течение 2016 года количество отделений компании выросло на 10% и превысило 2330 точек. В пользовании компании находятся 40 погрузочно-сортировочных терминалов общей площадью почти 100,000 м², что на 27% больше, чем в конце 2015 года. Сеть почтоматов, включая партнерские, состоит из более 1400 точек. По сравнению с 2015 годом, автопарк компании расширился почти на 25% и составил более 3600 единиц. После первого теста электрического автомобиля Citroen Berlingo в компании продолжают исследовать возможности электротранспорта на городских маршрутах доставки.

В 2016 году «Нова пошта» начала информировать клиентов про статус отправлений через PUSH-уведомления в мобильном приложении и в мессенджере Viber, а также предоставила возможность самостоятельно создавать экспресс-накладные и заранее оплачивать услуги доставки банковской картой через мобильное приложение.

В прошлом году компания также запустила услугу по доставке товаров из американских онлайн-магазинов Nova Poshta Shopping. Вскоре к перечню магазинов планируется добавить площадки Германии, Италии, Великобритании и Польши. «Нова пошта» также начала доставлять из китайских онлайн-магазинов, включая AliExpress – на протяжении последних 5 месяцев компания доставила по Украине более 1,5 млн посылок.

Источник: Нова пошта