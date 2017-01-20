За 2016 год услуга «Мобильная безопасность» от Киевстар помогла вернуть 200 потерянных мобильных телефонов (менее 1% от застрахованных, но более 40% от утерянных экземпляров)

Компания «Киевстар» опубликовала результаты работы услуги «Мобильная безопасность» за истекший 2016 год. Напомним, что услуга по розыску и возврату утерянных телефонов и планшетов в сети Киевстар» работает уже два года, позволяя возвращать абонентам утерянные гаджеты, а также блокировать доступ к личной информации.

Напомним, что для владельцев телефонов на базе iOS и Windows Phone предоставляется e-Sticker для установки на экране блокировки устройства, а для пользователей Android – приложение, позволяющее дистанционно управлять устройством. Пользователи имеют возможность заблокировать устройство, используя мобильное приложение или специальные сервисы Apple/Windows, выводя информацию со стикера на экран заблокированного устройства.

В позапрошлом 2015 году оператор рассказал о возврате 100 утерянных мобильных телефонов, всего же за время работы сервиса удалось вернуть абонентам более 200 мобильных устройств – это около 40% случаев утерь. Еще 300 подписчиков услуги получили страховые компенсации. На сегодня услугой «Мобильная безопасность» воспользовалось более 223 тысяч абонентов Киевстар. Как показывает статистика работы услуги «Мобильная безопасность», наиболее часто теряют мобильные телефоны абоненты в Киеве и Киевской области – 31% всех случаев, 28% – во Львове и области, 10% – в Харькове, 8% – в Днепре, 8% – в Одессе, 5% – в Херсоне, 5% – в Хмельницком.

Отметим, что на сегодняшний день в сети Киевстар смартфонами и планшетами пользуется более 9 млн абонентов, на фоне которых 200/500 смартфонов не выглядят значимой цифрой. Оператор предоставляет сервис «Мобильная безопасность» совместно с международной компанией mySafet, детальнее об услуге можно узнать на официальном сайте.

Источник: Киевстар