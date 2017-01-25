За 2016 год в Украине продали порядка 1500 новых и б/у электромобилей, безоговорочный лидер рынка — Nissan Leaf

На днях в сети появилось сразу две версии статистики продаж электромобилей в Украине за 2016 год. Первую подборку собрало издание Electrocars, используя данные Единого государственного реестра Министерства внутренних дел, над второй поработали эксперты AUTO-Consulting, основываясь на собственной информации.

Итак, по версии Electrocars, за последний год количество автомобилей на электротяге в Украине выросло в четыре раза. По состоянию на 31 декабря в нашей стране за 2016 год было зарегистрировано 2593 «зеленых» авто: 1709 автомобилей на электротяге и 884 — с гибридной силовой установкой. Таким образом, общее количество экологически чистых автомобилей в Украине достигло 3161 штук. Для сравнения, мировые продажи электромобилей в 2016 году увеличились на 37% до 159139 единиц, тогда как в 2015 году по всему миру было продано 116099 электрических и гибридных автомобилей (данные InsideEVs).

В свою очередь AUTO-Consulting проанализировал и сравнил статистику продаж электромобилей в 2015-м и 2016-м году, чтобы выяснить как отмена пошлин повлияла на спрос на электромобили. В абсолютных цифрах, после отмены пошлин, в 2016-м продажи электромобилей в Украине, по данным компании, выросли. По новым электрокарам – почти на 155%, по б/у – больше, чем на 550%. Поштучно соответственно это, по итогам 2016 года, — 290 шт. и 1144 шт. (для сравнения, в 2015-м было всего 114 шт. новых и 174 шт. б/у).

По данным экспертов AUTO-Consulting, отечественный рынок электромобилей не отличается большим разнообразием. Среди новых (и условно новых – до 2-х лет) электромобилей львиная доля продаж у Nissan Leaf – 168 авто (из 290). На втором месте по популярности в нашей стране расположился Tesla Model S (28 авто), на третьем – BMW i3 (24 авто), а сразу за ним – электрический Mercedes-Benz B-Класса (23 авто). Среди других электрических лидеров продаж – Tesla Model X (13 штук), Volkswagen Golf и китайские Bio (по 10 штук каждый).

О каких-то серьезных цифрах можно говорить в продажах подержанных электромобилей. По информации AUTO-Consulting, Nissan Leaf и здесь безоговорочный лидер – 981 проданный электромобиль (86% рынка). Следом за ним, с большим отрывом, электрический Ford Focus – 60 штук. А также Tesla Model S с результатом 29 авто. В десятке лидеров продаж среди б/у автомобилей BMW i3 и Mercedes-Benz B-Класса – по 14 авто, Smart fortwoo и Renault Kangoo – 12 и 10 авто соответственно. У всех остальных марок, а по данным AUTO-Consulting их в Украине полтора десятка, продажи за 2016-й были в пределах 5 штук.

Напомним, что недавно мы публиковали статистику от компании «Оксижен Групп», которая ориентировочно оценила текущий размер рынка электромобилей в Украине в 3000 экземпляров.

Источники: Electrocars, AUTO-Consulting