За 36 часов Faraday Future получила более 64 тыс. заявок от желающих приобрести ее новый электромобиль FF91

За 36 часов Faraday Future получила более 64 тыс. заявок от желающих приобрести ее новый электромобиль FF91

Несмотря на сомнения скептиков, покупатели проявляют немалый интерес к представленному незадолго до официального открытия выставки CES 2017 первому серийному электромобилю Faraday Future FF91. По крайней мере, сама Faraday Future делает все возможное, чтобы у общественности сложилось именно такое мнение.

В одном из последних сообщений на своей официальной страничке в социальной сети Twitter компания отрапортовала об ажиотажном спросе на новинку, одновременно отметив, что менее чем за 36 часов с момента анонса компания получила более 64 тыс. заявок (если быть точным, 64 124 заявки) от желающий пробрести автомобиль. И это несмотря на то, то стоимость Faraday Future FF91 пока неизвестна. Справедливости ради уточним, что в ходе презентации говорилось о том, что зарезервировать за собой право купить один из 300 кроссоверов Faraday Future FF91 Alliance Edition из первой партии смогут лишь те, кто оплатит возмещаемый депозит в размере $5000. Однако позже выяснилось, что оформить предварительный заказ на автомобиль можно и без взноса. Увы, какая часть из этих 64 124 человек перечислила по $5 тыс. производитель не уточнил.

Так как на протяжении всех рекламной кампании и презентации Faraday Future упорно доказывала всем, что ее FF91 лучше и динамичнее электромобилей Tesla Motors, будет уместным вспомнить, что только за первые 24 часа после начала приема предварительных заказов на Tesla Model 3 более 180 тыс. человек оформили заявки, оплатив задаток в $1 тыс., к третьему дню число заявок достигло 280 тыс., а спустя некоторое (непродолжительное) время эта цифра выросла до 400 тыс.

Остается добавить, что Faraday Future рассчитывает начать поставки FF91 первым покупателям где-то в 2018 году. По слухам, стоимость автомобиля может достичь $250 тыс.

Источник: FaradayFuture

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