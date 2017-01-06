За 36 часов Faraday Future получила более 64 тыс. заявок от желающих приобрести ее новый электромобиль FF91

Несмотря на сомнения скептиков, покупатели проявляют немалый интерес к представленному незадолго до официального открытия выставки CES 2017 первому серийному электромобилю Faraday Future FF91. По крайней мере, сама Faraday Future делает все возможное, чтобы у общественности сложилось именно такое мнение.

We’ve had an overwhelming demand with 64,124 reservations already collected globally in less than 36 hours. #FF91 #FirstOfTheSpecies pic.twitter.com/F7DgQpEldo — Faraday Future (@FaradayFuture) 5 января 2017 г.

В одном из последних сообщений на своей официальной страничке в социальной сети Twitter компания отрапортовала об ажиотажном спросе на новинку, одновременно отметив, что менее чем за 36 часов с момента анонса компания получила более 64 тыс. заявок (если быть точным, 64 124 заявки) от желающий пробрести автомобиль. И это несмотря на то, то стоимость Faraday Future FF91 пока неизвестна. Справедливости ради уточним, что в ходе презентации говорилось о том, что зарезервировать за собой право купить один из 300 кроссоверов Faraday Future FF91 Alliance Edition из первой партии смогут лишь те, кто оплатит возмещаемый депозит в размере $5000. Однако позже выяснилось, что оформить предварительный заказ на автомобиль можно и без взноса. Увы, какая часть из этих 64 124 человек перечислила по $5 тыс. производитель не уточнил.

Так как на протяжении всех рекламной кампании и презентации Faraday Future упорно доказывала всем, что ее FF91 лучше и динамичнее электромобилей Tesla Motors, будет уместным вспомнить, что только за первые 24 часа после начала приема предварительных заказов на Tesla Model 3 более 180 тыс. человек оформили заявки, оплатив задаток в $1 тыс., к третьему дню число заявок достигло 280 тыс., а спустя некоторое (непродолжительное) время эта цифра выросла до 400 тыс.

Остается добавить, что Faraday Future рассчитывает начать поставки FF91 первым покупателям где-то в 2018 году. По слухам, стоимость автомобиля может достичь $250 тыс.

Источник: FaradayFuture