За 36 часов Faraday Future получила более 64 тыс. заявок от желающих приобрести ее новый электромобиль FF91

Несмотря на сомнения скептиков, покупатели проявляют немалый интерес к представленному незадолго до официального открытия выставки CES 2017 первому серийному электромобилю Faraday Future FF91. По крайней мере, сама Faraday Future делает все возможное, чтобы у общественности сложилось именно такое мнение.

We’ve had an overwhelming demand with 64,124 reservations already collected globally in less than 36 hours. #FF91 #FirstOfTheSpecies pic.twitter.com/F7DgQpEldo

— Faraday Future (@FaradayFuture) 5 января 2017 г.