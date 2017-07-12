За первое полугодие 2017 года «Нова пошта» доставила более 64 млн отправлений, что на 32% больше прошлогодних показателей

Компания «Нова пошта» поделилась результатами своей работы за первое полугодие текущего года. Общее количество отправлений, которое компания доставила за это время (более 64 млн), на 32% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Самым популярным видом отправлений по-прежнему остаются посылки весом до 2 кг.

За шесть месяцев 2017 года для клиентов сегмента e-commerce «Нова пошта» доставила более 14 млн отправлений — на 31% больше аналогичного показателя прошлого года. В течение шести месяцев курьеры «Нова пошта» доставили получателям 7,3 млн посылок, что почти на 50% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Клиенты «Нова пошта» стали чаще пользоваться почтоматами. По сравнению с первой половиной прошлого года, количество посылок, полученных через автоматизированные пункты выдачи, выросло почти на 30%. В компании также отметили стремительную динамику рынка онлайн-торговли и рост спроса на адресное обслуживание, которые соответствующим образом сказываются на показателях компании.

Напомним, что в январе «Нова пошта» запустила чат-бота в мессенджере Viber, в марте начала тестирование iBeacon-технологии в столичных отделениях, а в мае запустила проект «Безопасная сделка» вместе с сервисом объявлений OLX.

В этом году компания также открыла первое отделение в итальянском Милане и расширила возможности для пользователей услуги Nova Poshta Shopping, добавив к списку интернет-магазины Великобритании, Германии, Италии и Польши. Кроме того, в мобильном приложении «Нова пошта» теперь можно самостоятельно изменить адрес доставки, оформить возврат посылки отправителю и оплатить услуги компании. А недавно «Нова пошта» совместно с платежной системой FORPOST запустила собственные электронные деньги.

Источник: Нова пошта