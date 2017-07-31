За первое полугодие в Украине построили 79 объектов возобновляемой энергетики суммарной мощностью 182,7 МВт, до конца года реализуют еще 70 проектов общей мощностью более 430 МВт

Экспертная группа аналитической компании IB Centre поделилась интересной статистикой, отражающей развитие рынка возобновляемой энергетики Украины. Соответствующий отчет был подготовлен к девятому Международному форуму и выставке новой энергетики Восточной Европы SEF-2017 KYIV (2017.sefkyiv.com), который пройдет в Киеве 9-11 октября (конгрессно-выставочный центр «Парковый»).

По данным отчета IB Centre, в первом полугодии 2017 года в Украине было построено 79 новых объектов возобновляемой энергетики суммарной мощностью 182,7 МВт. Из этих 79 новых объектов 67 составили новые солнечные электростанции. Мощности солнечных электростанций выросли на 23% (132 МВт) относительно показателя по состоянию на 1 января 2017 – до 705 МВт. Сегмент ветряных электростанций вырос на 4,7% (20,7 МВт) с начала года – до 458,7 МВт. Мощности малых ГЭС и объектов электрогенерации на биомассе за первое полугодие получили одинаковую прибавку мощности в 2 МВт – до 120 МВт и до 33 МВт соответственно.

Также в отчете сказано, что за первые шесть месяцев 2017 года инвестиции в проекты возобновляемой энергетики в Украине превысили 210 млн евро.

По состоянию на 1 июня 2017 совокупная мощность возобновляемых источников электроэнергии в Украине, включая объекты солнечной и ветровой энергетики, малой гидроэнергетики и электростанций на биогазе достигла отметки 1461,7 МВт.

По данным IB Centre, в концу года украинские и зарубежные партнёры планируют реализовать в Украине более 70 новых инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики общей установленной мощностью более 430 МВт. Таким образом, к концу этого года общие мощности объектов возобновляемой энергетики в Украине могут достичь 1,9 ГВт, что будет равноценно 4,3% в общем энергобалансе.

Источник: IB Centre