За первые три дня к системе eHealth присоединилось 25 поликлиник в 15 городах Украины

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за первые три дня с момента запуска eHealth к системе подключилось 25 поликлиник в 15 городах страны. Напомним, что регистрация медицинских учреждений первичной помощи, которая стартовала 19 июня, является первым шагом к созданию объединенной электронной системы здравоохранения в Украине.

После регистрации медицинских учреждений заработает регистрация врачей, а следовательно и пациентов. В будущем eHealth позволит создать для всех украинцев единую электронную медицинскую карту, что поможет как в диагностике, так и в администрировании медицинских услуг.

«Почему электронная система так важна? Потому что eHealth позволит контролировать, насколько эффективно государство тратит бюджетные средства на здравоохранение, например, мы избежим «мертвых душ». А врачи будут работать в честной и справедливой системе, лишенной «уравниловки». Хороший, талантливый врач, которых у нас в стране очень много, будет иметь больше пациентов, и за это получать от государства больше денег. А пациенты смогут легко выбирать своего врача «, — рассказал заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Отметим, что запустить электронную систему помогает международное сообщество. В частности, над eHealth работает проектный офис, созданный Министерством здравоохранения Украины, Государственным агентством по вопросам электронного управления, украинским представительством Transparency International и Всеукраинской сетью ЛЖВ. Уже сегодня с проектным офисом сотрудничает 14 разработчиков медицинских информационных систем в Украине.

«Талантливые украинские IT-специалисты недаром ставятся в пример во всем мире: им под силу создавать лучшие продукты. Мы с радостью сотрудничаем со всеми разработчиками качественных IT-решений для медицины. Структура системы eHealth позволяет легко подключиться любым имеющимся и новым системам, при этом гарантируя непрерывный сервис, безопасность и конфиденциальность данных», — отметил Юрий Бугай, руководитель Проектного офиса eHealth.

Напомним, что на этой неделе в Киеве торжественно подключили к Национальной системе e-Health первое в Украине в рамках медицинской реформы медицинское учреждение, им стал Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 Подольского района.

Источник: МОЗ Украины